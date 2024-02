Santos inscreve Dodô e define lista de jogadores para a disputa do Campeonato Paulista

Embalado dentro de campo e já com a classificação para as quartas de final garantida por antecipação, o Santos completou, nesta sexta-feira, a lista de atletas inscritos para o Campeonato Paulista.

A data limite para os registros não trouxe nenhuma surpresa. O lateral-esquerdo Dodô e o goleiro Breno entraram na lista A, enquanto o volante Hyan e o lateral-direito JP Chermont foram inscritos na B.

Observado pela comissão técnica de Fábio Carille, Dodô chegou a estar fora dos planos para a temporada 2024, muito em função do planejamento de elenco, visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

Lesionado, ele vinha se cuidando no clube e estava à espera de propostas para dar seguimento a sua carreira. No entanto, as contusões de Kevyson e Souza deixaram o treinador com poucas opções para o setor.

Diante do bom momento do time no Paulistão e da disponibilidade do atleta, uma conversa recolocou Dodô nos planos da comissão técnica. Já o goleiro Breno, formado na base do clube, ainda não atuou entre os profissionais. Completando a lista B estão o volante Hyan (que defendeu o sub-20 em quatro jogos este ano) e o lateral direito JP Chermont (que entrou em campo seis vezes pela mesma categoria) completam a lista do clube no Estadual.

A Federação Paulista de futebol permite que os clubes façam duas listas. A relação principal deve ter os atletas do elenco profissional. Já a segunda tem como objetivo incentivar os clubes a apostar nos jogadores revelados nas categorias de base.