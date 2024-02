Internacional anuncia atacante Wesley, ex-Palmeiras e Cruzeiro

Wesley despontou nas categorias de base do Palmeiras após iniciar sua trajetória no futebol no Vitória, pelo qual disputou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. Apesar da pouca idade, o atacante já tem currículo pesado por ter participado das grandes conquistas recentes do time paulista, incluindo o bicampeonato da Copa Libertadores e os títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Depois dos troféus de peso, ele rumou para o Cruzeiro, time que defendeu por 42 vezes e marcou quatro gols ao longo da temporada passada. Wesley esteve entre os titulares durante a maior parte do ano, mas perdeu espaço na equipe na reta final do Brasileirão.

O atacante é a sexta contratação do time gaúcho para a temporada 2024. Antes dele, o clube buscou o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meia Hyoran e os atacantes Lucas Alario e Rafael Borré, que só deve se apresentar no meio do ano.