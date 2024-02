Inter de Milão goleia lanterna Salernitana e abre vantagem na liderança do Campeonato Italiano

A Inter de Milão continua em ritmo avassalador no Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira, a equipe de Milão goleou a lanterna Salernitana por 4 a 0 e se mantém na liderança isolada da competição. O lateral brasileiro Carlos Augusto, ex-Corinthians, foi um dos destaques do time, com duas assistências.

Com o triunfo, o time do técnico Simone Inzaghi chegou aos 63 pontos e abriu dez de vantagem para a Juventus, segunda colocada. Em 24 rodadas, a campanha da equipe de Milão é irretocável: 20 vitórias, três empates e somente uma derrota.

No jogo desta sexta-feira, a Inter manteve o embalo e já foi para o intervalo com a vantagem de três gols estabelecida. No final da etapa complementar ainda fez mais um encerrando o duelo com 4 a 0 a seu favor

Líder e cada vez mais isolada no topo, a Inter volta a campo no próximo final de semana pelo Italiano, e visita o Lecce, no domingo, em busca de mais três pontos. A Salernitana, que ocupa o último lugar, com apenas 13 pontos, tenta esboçar uma reação e, um dia antes, recebe o Monza.

Um chute forte de Marcus Thuram tratou de abrir o caminho para a vitória aos 17 minutos. Praticamente na sequência, mais festa para a torcida da Inter. O brasileiro Carlos Augusto jogou a bola na área da Salernitana, ninguém fez o corte, e Lautaro Martínez chegou para completar: 2 a 0, aos 19 minutos.

Com o jogo sob controle, a Inter diminuiu o ritmo. Mas uma falha da defesa rival acabou facilitando o caminho para o terceiro gol. Denzel Dumfries se aproveitou da bobeada de Guillermo Ochoa e aumentou a conta para 3 a 0, aos 40 minutos.

No segundo tempo, a estratégia dos donos da casa foi administrar a vantagem e tocar a bola para fazer o tempo passar e garantir mais uma vitória na competição. Nos acréscimos, porém, o time da casa fez mais um com Marko Arnautovic selando o 4 a 0.

No outro jogo da rodada, o Torino derrotou o Lecce por 2 a 0 jogando sob o apoio da sua torcida. Os dois gols do duelo saíram na etapa final. Raoul Bellanova aproveitou um cruzamento de Ivan Ilic e mandou para o fundo da rede, aos cinco minutos. Já na parte final do segundo tempo Duvan Zapata completou uma assistência da marca do pênalti e definiu o triunfo.

O resultado deixa o Torino em 9º lugar com 36 pontos. Já o Lecce continua com 24 pontos, na 13ª colocação. Na próxima rodada, a tentativa de reabilitação é justamente diante da Inter, no estádio Via Del Mare. Já a equipe de Turim visita a Roma tentando emplacar mais um resultado positivo.