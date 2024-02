Grêmio anuncia o argentino Cristian Pavón como reforço para o ataque no Campeonato Gaúcho

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do atacante argentino Cristian Pavón, junto ao Atlético-MG. O jogador, de 28 anos, assinou contrato por três temporadas e fica até dezembro de 2026. Na transação, o clube de Porto Alegre adquiriu 85% dos direitos econômicos do atleta.

Ele chega já pronto para fazer parte do elenco. O atleta já teve o nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e realizou exames médicos. A sua vinda é um pedido do técnico Renato Gaúcho.

O Grêmio vem trabalhando rápido para deixar os seus reforços já em condição de jogo. O volante Du Queiroz e o lateral-esquerdo Mayk também já estão inscritos para reforçar a equipe no Estadual.

Sétimo reforço da equipe para esta temporada, Pavón já havia ficado de fora do jogo do meio de semana do Atlético-MG contra a Tombense, em partida válida pelo Campeonato Mineiro.

Atacante rápido, e de boa finalização, ele chega para aumentar o leque de opções do técnico gremista. O Grêmio inicia a rodada do final de semana na segunda colocação do Campeonato Gaúcho, com 17 pontos. Neste sábado, a equipe recebe o Santa Cruz na Arena. O líder dessa fase de classificação é o Internacional, que contabiliza 19 pontos.