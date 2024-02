Técnico da Ponte Preta projeta ajustes na defesa e reforça busca pela classificação

Depois de cinco jogos sem perder, a Ponte Preta foi derrotada pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, na quarta-feira. O técnico João Brigatti admitiu falha defensiva no gol aéreo, mas agradeceu o apoio da torcida e reforçou que o objetivo do time continua sendo a classificação às quartas de final.

"A torcida da Ponte está de parabéns, aplaudiu e incentivou do começo ao fim porque viu que dentro de campo guerreiros buscando o resultado. Agora temos mais um jogo complicado dentro de casa, contra o Ituano, e vamos utilizar os jogadores que temos à disposição. A Ponte Preta pensa hoje na classificação e é isso que vamos buscar", garantiu.

Ao detalhar o gol marcado pelo Red Bull Bragantino, Brigatti disse ter ficado chateado com a derrota, mas valorizou a entrega do elenco contra um adversário qualificado e indicou correções em lances de bolas paradas.

"A bola parada é uma situação que define jogos e aconteceu mais uma falha. O Red Bull Bragantino teve volume de jogo, mas o placar foi definido na bola parada. Isso deixa chateado, tem que corrigir. Tem que sentir a derrota, não pode achar normal, mas valorizar a garra do elenco", destacou.

A Ponte Preta também vem sofrendo por lesões. Diante do Red Bull Bragantino, Brigatti não pôde contar com três jogadores: o volante Emerson Santos, o meia Dodô e o atacante Gabriel Novaes, todos por lesão. Novaes não poderia atuar de qualquer forma porque pertence ao adversário.

"Nunca faltou entrega e determinação. O nosso elenco está de parabéns por guerrear em todos os jogos. Tivemos situações de atletas que vinham dando sustentação ao time e não conseguiram jogar por lesão, como o Emerson, o Dodô e o Gabriel. Quando você perde três peças assim em um momento de crescimento, faz diferença", lamentou Brigatti.

Com a derrota, a Ponte Preta segue com 12 pontos em oito jogos, em segundo lugar do Grupo B. Está atrás do Palmeiras, com 14 pontos em seis jogos, e à frente de Água Santa, com dez pontos e sete jogos, e Guarani, com quatro pontos e também sete jogos. No próximo sábado, às 20h, a Ponte recebe o Ituano no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada.