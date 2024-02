Substituto de Suárez no Grêmio, Diego Costa evita comparação e garante: 'Não houve dúvida'

Contratado para ser o substituto de Luis Suárez, que deixou o Grêmio para jogar ao lado de Lionel Messi no Inter Miami, o atacante Diego Costa foi apresentado nesta quinta-feira e evitou as comparações com o craque uruguaio. A contratação do ex-atacante do Botafogo, que gerou alguns questionamentos por parte dos torcedores, foi defendida pelo técnico Renato Gaúcho e pelo vice-presidente do clube, Antônio Brum.

"Eu considero o Diego Costa um grande nome, talvez um dos maiores nomes entre os que vestiram a camisa do Grêmio. É surreal ele estar recebendo contestações. Ele sempre foi um dos nomes preferidos para substituir o Suárez. Quando a janela europeia fechou, fomos com tudo para fechar o negócio", afirmou o dirigente, durante a apresentação do atacante, que falou sobre o seu ex-companheiro de Atlético de Madrid.

"Se eu fizer mais gols que o Suárez vai ter que pagar mais. Não é um peso, o Grêmio não é só Suárez, já passaram grandes atacantes, tem uma história linda em relação a ter atacantes top. Isso também motiva os grandes jogadores a virem. Quando um clube tem história com atacantes com muitos êxitos, é como se fosse uma bendição, você vai para aquele clube para as coisas acontecerem. Sabemos da grandeza do Suárez, não existe comparação, fez um ano maravilhoso aqui", afirmou.

Sobre a negociação, Diego Costa explicou. "Não tinha nenhuma dúvida sabendo da grandeza do Grêmio. Não houve dúvida em querer estar aqui. Sei que é um clube com muita história e era uma questão pessoal. Por conhecer o Renato, todos falam bem dele, podemos ter essa conversa para eu falar o que queria e ele o que esperava de mim. Foi uma conversa importante para tomar a decisão", disse.

O atacante ainda criticou a falta de oportunidades no Botafogo no ano passado, quando o clube perdeu um Campeonato Brasileiro que já era considerado ganho. "Para fazer uma análise de desempenho, temos que ver quantos jogos eu joguei de titular no Botafogo. No Atlético-MG, as informações podem não ser coerentes. Joguei bastante com o Hulk, tanto que saímos campeões. É relativo", explicou.

Apesar de já vestir a camisa do Grêmio e iniciar os treinamentos sob o comando de Renato Gaúcho, Diego Costa evitou falar sobre a possibilidade de enfrentar o Internacional, no dia 25 de fevereiro (domingo), às 16h, no Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. No entanto, deixou a decisão para o treinador.

"Fisicamente, eu vinha fazendo um trabalho específico em minha casa. Penso que dentro de algumas semanas estarei apto para jogar. Antes de assinar o contrato falei que precisava de tempo. Vai ser uma temporada cheia com possibilidade de fazer uma pré-temporada. Passei isso e eles aceitaram. Não é algo duradouro, estou bem. Iremos avaliando diariamente. Tudo é condicionamento. Clássico é sempre bom jogar, é uma motivação a mais, mas não podemos atropelar as fases. No dia a dia vamos conversando, se eu estiver bem e o treinador optar, vamos decidir no momento", afirmou.

Diego Costa encontra o Grêmio na vice-liderança do Campeonato Gaúcho, com 17 pontos, dois atrás do Internacional. A expectativa é que ganhe a sua maior sequência no futebol brasileiro como titular, já que sua contratação foi justamente para substituir Luis Suárez.