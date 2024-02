Secretaria tenta realocar evento de drift após destruição da pista de atletismo do Ibirapuera

Após ser alvo de críticas da comunidade do atletismo brasileiro, a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo recuou e decidiu nesta quinta-feira realocar o evento de drift, antes marcado para acontecer sobre a pista de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Melo, para um outro local dentro do Complexo do Ibirapuera.

"A Secretaria de Esportes está em tratativas com a empresa de automobilismo, buscando uma realocação do local do evento que seria realizado no final de semana do dia 09 de março no Estádio Ícaro de Castro Mello", informou a secretaria, um dia depois de anunciar o cancelamento do contrato com a empresa.

A decisão de realocar o evento de drift é consequência direta das críticas que o órgão recebeu nos últimos dias por ter cedido a pista de atletismo do complexo para a disputa de uma etapa da Ultimate Drift, de carros de automobilismo. No início da semana, o perfil do campeonato publicou nas redes sociais fotos e vídeos em que um trator aparece removendo a borracha da pista de atletismo.

As imagens viralizaram na comunidade do atletismo e a Confederação Brasileira de atletismo (CBAt) se manifestou publicamente lamentando a destruição da tradicional pista. "A CBAt recebeu com perplexidade a notícia, veiculada pelas redes sociais, e lamenta profundamente a utilização da 'pista' de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Mello, o Ibirapuera, localizado no Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, para a realização de etapa da Ultimate Drift, anunciada para 9 e 10 março", disse a entidade, em nota.

De acordo com a confederação, o piso do estádio não foi projetado para receber provas de automobilismo. "Não existe prova de automobilismo em pista de atletismo. É inaceitável. Nada contra o drift ou o automobilismo, mas provas de automobilismo são realizadas em autódromos", declarou o presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos.

Em resposta, a secretaria anunciou na quarta-feira o cancelamento do contrato. Em nota, o órgão do governo estadual destacou seu "compromisso" com a reforma do local. "A Secretaria de Esportes cancelou o contrato de locação do Estádio Ícaro de Castro Mello para o evento automobilístico previsto para 9 de março. A pasta reitera seu compromisso com a reforma do Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães e destaca que as tratativas para este fim com o Iphan e demais órgãos estaduais estão em andamento. A revitalização da pista de atletismo é prioridade desse projeto, vez que a modalidade é e continuará sendo protagonista desse equipamento público."

Nesta quinta, a secretaria disse que as tratativas para a reforma do local estão "em andamento". "A Pasta reitera seu compromisso com a reforma do Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães e destaca que as tratativas para este fim com o Iphan e demais órgãos estaduais estão em andamento. A pista de Atletismo é prioridade desse projeto, vez que a modalidade é e continuará sendo protagonista desse equipamento público."

A confederação havia revelado preocupação com os danos que o evento de drift poderiam causar sobre a estrutura abaixo da pista de borracha. "Confesso que temos uma preocupação enorme, pela estrutura, e principalmente pelo histórico. Quando mudamos a função da pista isso acaba por distanciar o propósito", disse o presidente do Conselho de Administração da CBAt.

Ainda de acordo com a confederação, a cidade de São Paulo não tem pista em condições de receber edições de GPs internacionais e o próprio Troféu Brasil atualmente. A secretaria, por sua vez, destacou que a pista não recebia grandes eventos desde 2013 e "não estava em condições de utilização para prática esportiva ou recreativa".

A pasta anunciou também que a CBAt e a Federação Paulista de Atletismo para integrar o grupo de trabalho responsável pelo projeto de reforma do Complexo do Ibirapuera.

EMPRESA REBATE CRÍTICAS

Também em comunicado, a empresa que organiza o evento de drift rebateu as críticas recebidas nos últimos dias. "A Ultimate Drift respeita e acredita que todos os esportes são importantes e geram impactos sócio culturais, e não enxerga motivos para que mais de um esporte não possa ser praticado no mesmo local", registrou.

A empresa informou que bancou os custos da retirada do piso de borracha e com o nivelamento do piso abaixo, "sendo que suas obras economizarão recursos do poder público e encurtarão o caminho caso decidam realizar a implantação futura de pista de atletismo profissional".

"Diante disso, fomos pegos de surpresa com os posicionamentos contra o evento, uma vez que em nossa visão estávamos ajudando na melhoria do espaço sem condições para receber eventos esportivos, sendo o Drift o primeiro esporte a de fato fazer parte da reforma necessária."