Portuguesa mira fim de série de derrotas e Água Santa quer voltar a brigar pela classificação

Depois de começar o Paulistão com uma vitória diante da Inter de Limeira (por 3 a 2), a Portuguesa não sabe mais o que é pontuar desde então. Ao todo, são cinco derrotas seguidas. Focada em voltar a vencer, a equipe do Canindé tem um importante desafio. Nesta quinta-feira recebe o Água Santa, em São Paulo, às 21h30.

A Portuguesa aparece na terceira colocação do Grupo A, que tem o Santo André como lanterna com a mesma pontuação. Apesar do momento ruim, em caso de vitória, ela pode até dormir na zona de classificação para as quartas de final.

A tendência é que o técnico Pintado mantenha a base titular em seu segundo jogo à frente da equipe. A única dúvida está no ataque, onde Henrique Dourado pode começar jogando no lugar de Chrigor. Como o volante Dudu Miraíma está suspenso pelo terceiro amarelo, então, é baixa. Ricardinho tem tudo para ser titular.

"Temos que olhar para o próximo, para frente, e trabalhar bastante. Isso não tem dúvida que esse grupo vai fazer, já vem fazendo. Vamos encontrar solução dentro do grupo, que eu tenho certeza que a gente tem. Temos muito mais força dentro desse grupo, que a gente vai precisar desse ponto", disse o treinador.

O Água Santa vive um momento diferente. Aparece com dez pontos no Grupo B. Em sete jogos são três vitórias, um empate e três derrotas. Na rodada passada, venceu o Ituano por 2 a 0.

O técnico Bruno Pivetti não deve fazer grandes mudanças em relação a formação que venceu e jogou na última rodada. Não há novas baixas por lesão ou suspensão. Enquanto isso, Igor Henrique, Luan Dias e Bruno Xavier seguem pendurados com dois amarelos.

O atacante Neilton, em recuperação de uma lesão na perna, pode voltar a ser relacionado. Assim como o zagueiro Roger Carvalho que foi baixa na rodada passada por dores musculares.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA X ÁGUA SANTA

PORTUGUESA - Thomazella; Diogo Silva, Quintana e Patrick; Douglas Borel, Zé Ricardo, Ricardinho, Giovanni Augusto e Eduardo Diniz; Chrigor (Henrique Dourado) e Felipe Marques. Técnico: Pintado.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Jonnathann, Wálber e Rhuan; Thiaguinho, Igor Henrique, Rafael Oller e Luan Dias; Bruno Xavier e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).