Portuguesa e Água Santa empatam em jogo de confusões no encerramento da rodada no Paulistão

O duelo que marcou o encerramento da oitava rodada do Campeonato Paulista foi nervoso e pouco efetivo. Marcado por uma confusão entre jogadores no fim do primeiro tempo e ao apito final, Portuguesa e Água Santa empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira, no Canindé.

O resultado não foi bom para nenhum dos lados. A Portuguesa segue em terceiro do Grupo A e na zona de rebaixamento, em 15º, com quatro pontos. Já o Água Santa perdeu a chance de se tornar vice-líder do Grupo B, permanecendo em terceiro, com 11.

O jogo mal começou e a Portuguesa já abriu o placar. Depois de cobrança de escanteio de Eduardo Diniz, Patrick escapou da marcação e testou firme para marcar, aos quatro. Os donos da casa seguiram apostando na bola aérea e dando trabalho à defesa do Água Santa, que não conseguia prender a bola no ataque.

O tempo passava e a Portuguesa seguia melhor em campo. Com mais posse de bola e presença ofensiva, o time de Pintado empilhava chances, mas parava em Ygor Vinhas. Na reta final, o tempo fechou. Reclamando de uma falta de 'fair play', jogadores dos dois dias trocaram empurrões. Mesmo após o fim do primeiro tempo, o clima seguiu quente até a ida aos vestiários num tumulto generalizado, inclusive, com a participação das comissões técnicas.

Na volta do intervalo, o jogo mudou de panorama. Quem tinha mais presença na área era o Água Santa, também apostando no jogo aéreo. Não deu outra, aos 22 minutos, o atacante Bruno Mezenga se antecipou à marcação e apareceu de surpresa na primeira trave para deixar tudo igual. Ele cabeceou, a bola subiu e encobriu o goleiro Thomazella.

O que se viu depois foi um festival de lançamentos. As duas equipes tinham somente o jogo pelo alto para oferecer, deixando o confronto truncado e pouco efetivo. Com uma leve superioridade, a Portuguesa até teve mais chances, mas pecou no último passe, enquanto o Água Santa pouco aproveitou os contra-ataques, permanecendo o empate até o apito final.

Na próxima rodada, a Portuguesa recebe o Guarani, no domingo, às 18h, no Canindé. Mais tarde, às 20h, o Água Santa joga como mandante diante da Inter de Limeira, no Brinco de Ouro, em Campinas, porque seu estádio está interditado.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 X 1 ÁGUA SANTA

PORTUGUESA - Thomazella; Talles, Robson, Yeferson Quintana, Patrick e Eduardo Diniz (Pedro Henrique); Tauã (Ricardinho), Zé Ricardo e Giovanni Augusto (Renan Gorne); Felipe Marques (Maceió) e Paraizo (Rone). Técnico: Pintado.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Alex Silva, Wálber, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio (Artur); Thiaguinho, Igor Henrique (Léo Sena) e Luan Dias (Kady); Keké (Rafael Oller), Jael (Bruno Mezenga) e Bruno Xavier. Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Patrick, aos quatro minutos do primeiro tempo; Bruno Mezenga, aos 22 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick, Renan Gorne, Quintana e Tauã (Portuguesa); Jael, Igor Henrique, Bruno Xavier e Luan Dias (Água Santa).

CARTÕES VERMELHOS - Henrique Dourado e Zé Ricardo (Portuguesa); Ronald (Água Santa).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Canindé, em São Paulo.