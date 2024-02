Mbappé comunica saída ao PSG e deixará clube de graça no final da temporada europeia

O destino de Kylian Mbappé pode ser uma dúvida, mas a certeza é que será longe de Paris. Jornais europeus e a agência The Associated Press informaram nesta quinta-feira que o atacante comunicou ao Paris Saint-Germain que deixará o clube francês ao fim da próxima temporada europeia. Assim, sairá de graça do PSG.

De acordo com os veículos de comunicação, o jogador já informou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que não vai ficar na França depois da metade de 2024, quando termina a temporada europeia.

Os termos da saída ainda não foram totalmente acordados. Caso Mbappé renovasse com o PSG para 2025, ele receberia mais 90 milhões de euros, cerca de R$ 482 milhões. Isso foi acordado na renovação do craque com o clube em 2022. Na época, o PSG pagou 130 milhões de euros (R$ 696 milhões em luvas), além de 70 milhões de euro (R$ 375 milhões) no primeiro ano de contrato e 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) no segundo.

Sem a renovação, o jogador sairá sem custos para outro clube, além de luvas para assinatura de um novo vínculo. Em outras palavras, o PSG não teria nenhum lucro na saída do craque, que deve acertar com o Real Madrid.

A saída de Mbappé não tem relação somente com cifras. Recentemente, foi noticiado que o astro francês fez uma pedida salarial de R$ 270 milhões anuais ao Real Madrid. O clube espanhol pagaria ainda 120 milhões de euros (R$ 640 milhões de luvas). Os valores são menores que o acertado com o PSG em caso de renovação.

Apesar do interesse declarado do Real Madrid, o jogador francês poderia ter outros destinos no segundo semestre deste ano. Segundo o jornal britânico The Independent, o Arsenal poderia ser um destino. Um dos pontos fortes do time inglês é que Thierry Henry, ídolo de Mbappé, teve passagem marcante em Londres.

A diretoria inglesa, porém, teria que fazer mudanças na base salarial do atual elenco para poder bancar Mbappé. Ainda conforme o jornal britânico, o Liverpool demonstrou interesse, mas não entrou em negociações devido à alta pedida do jogador.

Mbappé foi revelado pelo Mônaco em 2016. No ano seguinte, se transferiu ao Paris Saint-Germain por empréstimo de um ano, antes de ter se transferir de forma definitiva ao clube de Paris por 418 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão, na cotação da época).

Ao todo, são 290 partidas pelo PSG, com 243 gols e 105 assistências. O atacante venceu quase tudo com o clube parisiense, mas falhou no principal objetivo, que era conquistar a Liga dos Campeões, algo que pode ser mais provável com o Real Madrid.

Pela seleção, Mbappé venceu a Copa do Mundo 2018 como protagonista do time. O papel principal se repetiu na edição do Mundial de 2022, quando ele levou a França até o vice-campeonato, diante da Argentina, fazendo três gols na final.