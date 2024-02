Invicto, Flamengo encara o Bangu no Sergipe por terceira vitória seguida no Carioca

Ainda invicto na Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, o Flamengo quer se manter na parte de cima da tabela. Nesta quinta-feira, às 21h30, volta a campo para enfrentar o Bangu pela oitava rodada, em outro duelo que será realizado fora do estado do Rio de Janeiro. O local escolhido foi o Batistão, em Aracaju (SE).

Na história, Bangu e Flamengo mediram forças em 230 jogos. O time rubro-negro venceu 144 vezes, enquanto o adversário alvirrubro apenas 51, além de 35 empates. O Bangu não triunfa sobre os flamenguistas há 22 anos. A última vez foi em maio de 2002, quando venceu por 2 a 1, de virada, também pela competição estadual.

No último sábado, em compromisso atrasado da terceira rodada, o Flamengo superou o Volta Redonda por 3 a 0, fazendo o clube assumir a segunda colocação com 15 pontos, atrás apenas do Fluminense. São quatro vitórias e três empates em sete jogos, com 11 gols feitos e apenas um sofrido.

O técnico Tite contará com algumas ausências para montar o Flamengo. Matías Viña viajou para acompanhar o nascimento da filha e é desfalque certo. Outro que está fora é Erick Pulgar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, Igor Jesus deve ser o substituto.

De la Cruz, com dores no ombro, e Allan, com problemas na parte física, não jogam. Luiz Araújo pode ganhar o espaço deixado pelo uruguaio. De resto, o Flamengo irá completo, querendo a todo o custo os três pontos e o terceiro triunfo consecutivo.

Tite pediu paciência e disse que ainda está ajustando o Flamengo, principalmente o setor criativo. "Em termos táticos, a equipe está ajustada com externos. Precisa de tempo para coordenar com articulador e para ajustar a flutuação."

Na última rodada, o Bangu deixou escapar a vitória diante do Volta Redonda nos minutos finais, empatando por 1 a 1. O time se encontra em décimo lugar, com apenas cinco pontos, mas está invicto há dois jogos, já que no jogo anterior venceu o lanterna Audax por 1 a 0.

Almejando subir degraus na tabela e encerrar qualquer risco de rebaixamento, o Bangu quer surpreender para buscar também se aproximar do G-8, visando vaga ao menos na Taça Rio.

Canela, tendo que cumprir suspensão, vai ficar de fora do time dirigido por França Júnior. Anderson Lessa, ídolo do clube, provavelmente ganhará a vaga no comando de ataque. Como não perdeu nos dois últimos jogos, o comandante deve usar a base da escalação da última rodada.

FICHA TÉCNICA

BANGU X FLAMENGO

BANGU - Gabriel Leite; Gabriel Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Renatinho, Bruno Tatavitto, Adsson e Raphael Augusto; João Victor e Anderson Lessa. Técnico: França Júnior.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Batistão, em Aracaju (SE).