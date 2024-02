Flamengo vence o Bangu com três gols de Pedro e assume a liderança da Taça Guanabara

Ao final da oitava rodada da Taça Guanabara, enfim o Flamengo assumiu a liderança ao vencer por 3 a 0 o Bangu, nesta quinta-feira, em jogo disputado no Batistão, em Aracaju (SE), pelo itinerante Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Pedro, que fez o hat-trick. Mesmo assim, o nome mais ovacionado pela torcida foi de Gabigol, que só entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo.

Esta foi a sexta vez que Pedro fez hat-trick na sua carreira, onde já defendeu o Flamengo em 225 jogos e marcou em 110 oportunidades. O camisa 9 deixou o campo aos 32 minutos para a entrada de Victor Hugo, então reverenciado, com justiça, pela torcida.

Com os mesmos 18 pontos do rival Fluminense, o rubro-negro leva ligeira vantagem no saldo de gols - 12 a 9 - e ambos seguem invictos. O Flamengo só sofreu um gol em oito jogos. Os dois melhores times da temporada e com ataques mais positivos, com 14 gols, devem fazer o tira-teima daqui a duas rodadas, quando farão o tradicional Fla-Flu na 10ª jornada. Quem vencer pode terminar na ponta e garantir vantagem nas semifinais.

Os jogadores do Flamengo sentiram o forte calor da capital sergipana, beirando os 30 graus, e também vindo da torcida que lotou as arquibancadas do Batistão, com perto de 16 mil pessoas. O gramado irregular não ajudava muito, mesmo assim o meia Arrascaeta fez um longo lançamento para a corrida de Pedro. Ele ajeitou a bola e foi para cima do seu marcador. Já dentro da área, deu um drible desconcertante em Felipe Soares e tocou de lado para superar o goleiro Gabriel Leite, aos 24 minutos. Na comemoração do gol, Pedro se ajoelhou e lustrou a chuteira de Arrascaeta, numa clássica comemoração de agradecimento.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, o placar foi ampliado. O Bangu perdeu a bola na intermediária e ela sobrou para Luiz Araújo fazer o passe lateral para o chute e primeira de Pedro, fazendo 2 a 0, aos 12 minutos. No banco de reservas chamou a atenção a vibração do técnico Tite, que praticamente puxou o grito da torcida.

Apesar dos gols de Pedro, os torcedores passaram a gritar por Gabigol, um dos maiores ídolos do elenco flamenguista. Mas quem entrou primeiro foi Bruno Henrique no lugar de Luiz Araújo. Debaixo de gritos histéricos, Gabigol entrou no lugar de Arrascaeta, aos 26 minutos, após a parada técnica para hidratação.

Dois minutos depois, Pedro marcou o terceiro gol. Após escanteio, Fabrício Bruno cabeceou de cima para baixo e o goleiro Gabriel leite deu rebote. Pedro, o craque do jogo, só completou para as redes de perna esquerda. Os torcedores seguiram aos gritos cada vez que a bola chegava aos pés de Gabigol.

Antes do esperado Fla-Flu, o Flamengo volta a campo diante do Boavista, na próxima terça-feira, dia 20, mesmo dia em que o Bangu sairá diante do Sampaio Corrêa, em Saquarema.

FICHA TÉCNICA

BANGU 0 X 3 FLAMENGO

BANGU - Gabriel Leite; Gabriel Saulo (Yaya Banhoro), Lucas Araújo, Victor Oliveira e Erick Daltro; Felipe Soares, Renatinho (Walney), Adsson (Baltoré) e Raphael Augusto; João Victor (Ronald Barbosa) e Anderson Lessa (Edgar Neto). Técnico: França Júnior.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus (Rayan Lucas), Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Pedro (Victor Hugo) e Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves). Técnico: Tite.

GOLS - Pedro, aos 24 minutos do primeiro; Pedro, aos 12 e aos 28 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Renatinho (Bangu) e Igor Jesus (Flamengo).

ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Batistão, em Aracaju (SE).