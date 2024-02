Correção: António Oliveira revela motivo do bom início no Corinthians: 'Relação como um pai'

A nota enviada anteriormente contém erros de digitação no título. Segue a versão corrigida:

O técnico António Oliveira revelou o motivo do sucesso do seu início de trabalho no Corinthians, após a segunda vitória consecutiva e a manutenção dos 100% de aproveitamento à frente do comando do time do Corinthians. Nesta quarta-feira, o time alvinegro goleou o Botafogo-SP por 4 a 1, em Ribeirão Preto.

"Sou apenas mais uma peça. Vim para ajudar. As peças principais são os jogadores e eles precisam ser cobrados e acarinhados. É uma relação como um pai. É preciso saber orientar 25, 30 cabeças em um objetivo comum", disse o treinador, em entrevista coletiva.

António Oliveira ressaltou o trabalho feito por Yuri Alberto, autor de três gols nas últimas quatro partidas. "Centroavante precisa de gols. Fico feliz por ele." Sobre uma possível classificação para as quartas de final, o comandante corintiano preferiu desconversar. "Antes falaram de rebaixamento. Agora falam de classificação. Nós vamos um jogo por vez."

O treinador português minimizou a importância do clássico de domingo, às 18 horas, em Barueri, na próxima rodada do Paulistão. "Esses resultados dão confiança. Precisamos jogar com a mesma responsabilidade e dar tudo para conquistar os três pontos. Assim como fizemos contra a Portuguesa e hoje. Nada mais."

Apesar das duas vitórias seguidas, o Corinthians permanece em último lugar no Grupo C, com nove pontos, atrás de Red Bull Bragantino, Mirassol (11) e Inter de Limeira (10). Faltam quatro jogos para o fim da primeira fase.