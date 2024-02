Fluminense anuncia Marquinhos, do Arsenal e que estava no Pré-Olímpico

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Marquinhos, que pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e que estava com a seleção brasileira, no Pré-Olímpico. O jogador de 20 anos chega por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra.

Estou muito feliz. É uma oportunidade muito grande na minha carreira poder representar a armadura do Fluminense. Estou muito contente e espero que a gente escreva uma história bonita, com títulos e muitas vitórias. O Fluminense é um clube que almeja grandes coisas e isso foi o que me fez vir para cá. O objetivo para a temporada é conquistar o máximo possível de títulos. Se conseguirmos o bicampeonato da Libertadores seria maravilhoso

Marquinhos, ao site oficial do Flu

Marquinhos foi revelado pelo São Paulo e vendido ao Arsenal em junho de 2022. Além de defender as cores do time inglês, o atacante chegou a ser emprestado para o Norwich, da Inglaterra, e Nantes, da França. O jogador acumula convocações para seleções de base, tendo conquistado a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.