Sem técnico e ameaçado de rebaixamento, Guarani busca reabilitação contra o Novorizontino

Precisando desesperadamente da vitória para se afastar da luta contra o rebaixamento, o Guarani desafia o Novorizontino, que tenta se manter na disputa pela classificação com São Paulo e São Bernardo. O duelo está marcado para esta segunda-feira, às 21h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Com apenas quatro pontos e na lanterna do Grupo B, o Guarani demitiu, após a derrota para a Inter de Limeira, por 1 a 0, no Brinco de Ouro, o técnico Umberto Louzer. Ele, aliás, já acertou sua ida para a Chapecoense. O clube ainda não definiu o nome do seu novo treinador, o que deve fazer nas próximas horas. Claudinei Oliveira, ex-Chapecoense, e Alberto Valentim, ex-Athletico-PR, são os favoritos.

Já o Novorizontino vem de derrota para o Red Bull Bragantino, em casa, por 2 a 0, e precisa dar uma resposta para não se distanciar na disputa pela classificação no acirrado Grupo D. Atualmente, soma nove pontos, fora do G-2, que conta com São Paulo (13) e São Bernardo (12).

Os problemas do Guarani não são só dentro de campo. Fora dele, a situação também é delicada. Sem um novo treinador, o clube será comandado pelos auxiliares Rodrigo Leitão e Alexandre Penna, que não devem fazer muitas alterações na equipe titular.

O desfalque é o atacante Bruno Mendes, que rompeu o tendão de Aquiles e ficará fora por cerca de seis meses. Em sua ausência, João Victor deve ganhar mais minutagem, mas Pablo Thomaz corre por fora.

O que pode ocorrer também é uma mudança de esquema. Os auxiliares poderão optar por povoar o meio de campo. Caso ocorra, é capaz que João Victor fique como opção e Matheus Bueno ou até mesmo Chay apareçam entre os 11.

O Novorizontino deve retomar a formação com dois atacantes. Com isso, Isack Pelé deve ser escalado ao lado de Jenison. Neste caso, Geovane deixaria a equipe, uma vez que o técnico Eduardo Baptista não abre mão dos três defensores.

Já o meia Rômulo, que deve ser anunciado a qualquer momento como reforço do Palmeiras, deve continuar no clube até o fim do Paulistão. Ele é um dos líderes do elenco. O experiente Lucca é outro que pode aparecer no ataque, mas a expectativa é que inicie o duelo entre os suplentes.

"Perdemos o último jogo no detalhe e trabalhamos muito para reverter essa situação já contra o Guarani. Teremos pela frente mais um time complicado, mas precisamos da vitória para continuar na briga pela classificação", explicou Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X NOVORIZONTINO

GUARANI - Vladimir; Heitor, Léo Santos, Rayan e Mayk; Anderson Leite, Camacho e Régis; Derek, Reinaldo e João Victor (Chay). Técnico: Rodrigo Leitão (auxiliar).

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Renato e Chico; Willean Lepo, Willian Farias, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Jenison e Isack Pelé. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Guilherme Nunes de Santana.

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.