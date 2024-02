Palmeiras desafia lanterna Santo André para manter tranquilidade na liderança da chave

O Palmeiras vai a campo nesta segunda-feira de carnaval, às 19 horas, no Estádio Bruno José Daniel, em busca de vencer o lanterna Santo André para manter a tranquilidade na liderança do Grupo B do Paulistão. É importante para os palmeirenses voltar do ABC com a vitória, no jogo válido pela sétima rodada do Estadual, já que a vice-líder Ponte Preta começou a se aproximar.

Depois de vencer o São Paulo por 2 a 0, sábado, os ponte-pretanos chegaram aos 12 pontos e neste momento estão a um ponto de distância da equipe alviverde, que tem 13 e pode voltar a abrir uma diferença de quatro pontos, como era no início da rodada.

Invicto, o time comandado por Abel Ferreira tem um jogo a menos, já que sua partida contra a Portuguesa, pela quinta rodada, foi adiada para dia 21 de fevereiro. O motivo do adiamento foi a disputa da Supercopa do Brasil, da qual o Palmeiras foi vice-campeão ao perder nos pênaltis para o rival São Paulo, no final de semana passado.

Abel, que acompanhou o desfile das escolas de samba paulistas no sábado, em um camarote, continua com os mesmos desfalques que tinha antes de vencer o Ituano por 2 a 0, no meio da semana: Mayke, com lesão na coxa, Dudu e Bruno Rodrigues, ambos se recuperando de cirurgia, e Endrick, servindo a seleção olímpica.

Fora isso, o treinador português pode poupar Raphael Veiga, pois disse que ele deu sinais de desgaste na rodada passada. A grande novidade deve ser a presença do atacante Lázaro, de 21 anos, no banco de reservas. Vindo do Almería, da Espanha, o jovem revelado pelo Flamengo está inscrito no Estadual e pode entrar em campo.

"O que mais me fascina é fazer gols. Muito, muito. Sou obcecado em fazer gols desde pequeno, coisa que carrego comigo. Se puder fazer em todo jogo, cinco, dez, quero fazer. Óbvio, ajudando também, dando assistência ou na marcação, dando carrinho. Mas com gol e vitória é melhor", disse Lázaro ao ser apresentado, na sexta-feira.

O Palmeiras vai enfrentar o pior time do Paulistão até aqui. O Santo André não venceu nenhuma partida e tem apenas dois pontos, na última colocação do Grupo A e também da classificação geral, portanto briga para não ser rebaixado. Na rodada passada, foi goleado por 4 a 0 pelo Mirassol. Naquela traumática derrota, o lateral-esquerdo Júnior Caiçara foi expulso, por isso terá de cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Zé Mateus, João Victor, Luiz Gustavo e Marciel; Sousa, Dudu Vieira, Richard e Robinho; Cléo Silva e Lohan. Técnico: Márcio Fernandes.

PALMEIRAS - Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos, Zé Rafael, Aníbal Moreno e Piquerez; Raphael Veiga (Rony) e López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Bruno José Daniel, em Santo André.