Mahomes já planeja comandar o Kansas City Chiefs ao inédito terceiro título consecutivo na NFL

Patrick Mahomes não se contenta em ter sido o maior responsável pelo segundo título consecutivo da NFL do Kansas City Chiefs, após vitória épica sobre o San Francisco 49ers, na prorrogação, domingo, por 25 a 22, em Las Vegas. Aos 28 anos, o segundo quarterback mais jovem a somar três campeonatos ((2019, 2022 e 2023) já pensa na próxima temporada com o sonho de obter o primeiro tricampeonato consecutivo na história da liga.

"Vou comemorar esta noite, comemorar no desfile e depois trabalhar para voltar ao jogo no próximo ano", disse Mahomes no palco armado no moderno Allegiant Stadium. "Vou fazer o que puder para voltar a este jogo no próximo ano e conseguir o tricampeonato consecutivo."

Frio, calculista, inteligente, corajoso e audacioso, Mahomes, apesar de muito jovem, já é apontado como um futuro integrante do Hall da Fama e um dos maiores quarterbacks de todos os tempos.

Travis Kelce foi outro que revelou o desejo especial da franquia em somar mais um título na próxima temporada. "Bem, você sabe que o objetivo sempre foi conseguir três", Kelce gritou no palco depois de se beijar com a namorada popstar Taylor Swift. "Mas não poderíamos chegar aqui sem conseguir esses dois e sem ter essa meta nas costas o ano todo. ... Que tal isso? Temos a chance de fazer isso três vezes seguidas."

Mahomes, Kelce e seus companheiros já conquistaram um feito histórico, ao somarem o segundo título consecutivo, algo que não era registrado desde 2005, com o New England Patriots, do lendário Tom Brady.