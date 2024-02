Guilherme Costa garante vaga na final dos 200m do Mundial de Natação e índice olímpico

O nadador brasileiro Guilherme Costa conquistou uma marca crucial nesta segunda-feira, ao se classificar para as finais dos 200m da natação no Mundial de Esportes Aquáticos, sediado em Doha, no Catar.

Único representante brasileiro a avançar para as semifinais do dia, Guilherme superou as dificuldades na primeira bateria, competindo na raia 1.

Guilherme começou a prova em 8º lugar nos primeiros 100 metros, mas mostrou sua determinação ao ganhar várias posições ao longo da disputa, terminando em terceiro lugar, com o impressionante tempo de 1:46.06, estabelecendo assim uma nova melhor marca pessoal.

Além de garantir seu lugar na final, com o desempenho, Guilherme também conquistou o índice olímpico para os Jogos de Paris 2024.

"Estava bem cansado hoje, acho que senti os 400m livre de ontem, nessa fase que a gente está é mais difícil disputar as provas mais velozes e não estou me sentindo tão solto assim para as provas de velocidade. Mas não foi ruim o resultado, tá bom para mim. Agora é aproveitar a oportunidade, vou nadar quase todos os dias aqui e vou nadar forte, então quero usar essa competição como um treino muito bom para mim, todo dia nadando entre os melhores e com certeza isso vai me fazer chegar muito melhor na olimpíada", disse o brasileiro.

Após a realização das duas semifinais, Guilherme avançou para a final com o sétimo melhor tempo, consolidando sua posição como um dos principais competidores do evento. Esta é sua segunda final no Mundial, após ter conquistado o quarto lugar nos 400m livres.

"Preciso ganhar essa velocidade inicial e cada vez que eu nadar os 200m mais vezes nesse nível vai me ajudar e vou entrar nesse ciclo para a olimpíada. Quero competir mais, a gente deve nadar mais alguns torneios e preciso desse ritmo para ser mais agressivo nas provas", acrescentou.

O melhor tempo das semifinais foi alcançado pelo lituano Danas Rapsys, com o impressionante tempo de 1:44.96. A final está marcada para esta terça-feira.