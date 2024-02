Bia Haddad sente lesão e perde para chinesa na estreia em Doha

Após perder na semifinal na chave de simples do Torneio de Abu Dabi no sábado e abandonar a disputa nas duplas da competição ao alegar dores nas costas, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu na primeira rodada do Torneio do Catar, nesta segunda-feira, em Doha, pela chinesa Xinya Wang, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h10min de partida.

Com duração de apenas 26 minutos, o primeiro set foi marcado pela intensidade. A exemplo da partida contra a russa Daria Kasatkina, em que Bia foi derrotada por 2 sets a 1, Wang começou quebrando o saque de Bia, que não conseguiu responder com a velocidade necessária. A chinesa, 41ª colocada do ranking da WTA, quebrou mais duas vezes o serviço da brasileira, ganhou seis games em sequência e fechou, de forma tranquila, o set inicial por 6 a 1. Visivelmente nervosa, Bia cometeu erros em sequência e reclamava da velocidade de seu serviço. Foram apenas 12 pontos na primeira parcial.

O segundo set começou com o mesmo panorama, com Bia não tendo consistência no saque, conseguindo confirmar apenas 56% dos pontos no primeiro serviço, contra 89% de Wang. Apesar de começar confirmando o serviço, foi quebrada em seguida. A chinesa impôs seu jogo apostando em bolas rápidas e definindo logo, sem alongar as trocas. Durante o set, Bia sentiu a lesão nas costas que a incomodou na última partida e pediu atendimento com 4 a 1 no placar.

A brasileira retornou com mais energia e reagiu, apostando no bom jogo de pernas e conseguindo encaixar bons momentos de saque e voleio, resistindo aos ataques da adversária com a estratégia de alongar os pontos. Bia até teve uma chance de quebra, mas a rival jogou na paralela firme para definir o momento e abriu 5 a 2. A tenista brasileira teve seu melhor game logo depois, mas Wang fechou o jogo em 6 a 3, pondo números finais à partida.

Com a derrota, Bia perderá 100 pontos no ranking e agora foca no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, que começa na próxima semana. Wang vence a brasileira pela primeira vez em quatro jogos e encara a bielorrussa Victoria Azarenka que passou em três sets pela polonesa Magdalena Frech.