Álvaro Morata sofre lesão no joelho e vira desfalque no Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid divulgou na manhã desta segunda-feira o resultado do exame médico feito pelo atacante Álvaro Morata. O jogador se lesionou no último domingo durante a derrota por 1 a 0 para o Sevilla, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em um jogo válido pela 24ª rodada de La Liga, e saiu do campo chorando. Os exames revelaram que o astro sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho direito.

A princípio, Morata não precisará passar por cirurgia, para alívio do clube. O Atlético espera que o jogador possa retornar no dia 29 de fevereiro, no confronto contra o Athletic Bilbao, pela part9ida de volta das semifinais da Copa do Rei. Na ida, em Madri, derrota dos colchoneros por 1 a 0.

Devido à lesão, Morata deverá ficar fora de duas a três semanas e não poderá participar das partidas contra Las Palmas e Almería, nos dias 17 e 24, respectivamente, pelo Campeonato Espanhol, além do confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, no dia 20, no Giuseppe Meazza.

Com cinco gols, o atacante divide a liderança da artilharia da competição com seu companheiro de equipe Antoine Griezmann, além de Erling Haaland, do Manchester City, e Rasmus Hojlund, do Manchester United.

Com a derrota, o Atlético de Madrid segue com 48 pontos, na quarta posição do Campeonato Espanhol. Já o Sevilla chega aos 23 pontos e abre seis pontos da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª colocação. Na próxima rodada, o Atlético recebe o Las Palmas, enquanto o Sevilla visita o Valencia.

Morata está em sua segunda passagem pelo Atlético de Madrid. Nesta temporada, o jogador disputou 33 jogos até o momento, sendo titular em 26. O atacante marcou 19 gols e deu duas assistências.