Tite critica estado do gramado do Maracanã após vitória sobre o Volta Redonda: 'Inadmissível'

A vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, sábado, não melhorou a impressão do técnico Tite com o péssimo estado do gramado do Maracanã. O treinador destacou que o segundo gol marcado na partida só saiu por causa das más condições do campo.

"É inadmissível o Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável, estou falando o diagnóstico. Parabéns ao Felipe, que é da nova geração de treinadores que me agradam, que gostam de jogar, gostam da bola, que querem jogar. O lance do segundo gol, de pênalti, prejudicou o Volta Redonda.", disse Tite.

O lance ao qual o treinador rubro-negro se referiu foi com o zagueiro Bruno Barra, do Volta Redonda, que teve dificuldades para dominar a bola dentro da área. O jogador perdeu a disputa para Arrascaeta, que acabou derrubado. Pênalti foi cobrado por Pedro com a marcação do segundo gol.

O goleiro Matheus Cunha concordou com seu treinador. "O gramado está muito ruim, muito duro. O Ayrton bate um lateral, a bola quica no gramado e passa por cima do gol, para você ter noção do quanto está ruim. Na hora que você vai dar um lançamento, o pé de apoio e o joelho doem. Isso atrapalha, porque o Flamengo é um time que gosta de ter a bola. Tem que recalcular o passe, o domínio, tudo. O Flamengo precisa de um gramado bom."

Na próxima rodada da Taça Guanabara, o Flamengo vai atuar longe do Maracanã. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira, diante do Bangu, em Aracaju, no Sergipe.