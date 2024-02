Inter de Limeira supera o Botafogo e soma a 3ª vitória seguida no Paulistão

A Inter de Limeira embalou de vez no Campeonato Paulista e conquistou a sua terceira vitória seguida. Na tarde deste domingo, venceu o Botafogo por 2 a 0, com gols de Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha. A partida, válida pela sétima rodada, foi realizada no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

Além de ser a terceira vitória seguida, é o quarto jogo em que a Inter de Limeira não perde. Com dez pontos, assumiu a vice-liderança do Grupo C, atrás do Red Bull Bragantino, que lidera com 11. O Mirassol, com nove, ainda joga neste domingo. A chave ainda tem o Corinthians, lanterna com seis pontos.

O Botafogo, por outro lado, está há quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas seguidas. Com oito pontos, aparece na quarta e última colocação do Grupo D, atrás de São Paulo (13), São Bernardo (12) e Novorizontino (9). A situação ainda pode piorar porque São Paulo e Novorizontino só fizeram seis jogos.

Jogando em casa, a Inter de Limeira tomou a iniciativa do duelo e não demorou para abrir o placar. Logo aos 10 minutos, em boa jogada pela esquerda, Zé Mário chegou à linha de fundo e cruzou. O goleiro espalmou para o meio e Lucas Buchecha estava atento para aproveitar o rebote.

O Botafogo até tentou responder e teve chance em lance de escanteio, em que Fábio Sanches dominou, mas finalizou para fora. Apesar disso, quem marcou novamente foi a Inter de Limeira aos 36 minutos. Everton Brito recebeu na direita e tocou para a meia-lua, encontrando Gustavo Bochecha. Ele chutou de primeira e encobriu o goleiro, com a bola ainda tocando na trave antes de entrar.

Apesar de mudanças no intervalo e durante o segundo tempo, o Botafogo não conseguiu assustar muito a Inter. Em uma das poucas chegadas, Jean chutou cruzado e contou com desvio para assustar, mas a bola foi para fora. Depois, Carlos Manuel limpou o marcador e arriscou de fora da área, quase marcando um golaço.

Com o avanço do Botafogo, a Inter de Limeira também assustou em contra-ataque. Albano invadiu a área no lado esquerdo e chutou cruzado, mas o goleiro fez boa defesa, confirmando o placar de 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no meio de semana pela oitava rodada. Na quarta-feira, às 21h35, o Botafogo recebe o Corinthians na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. Na quinta-feira, às 19h, a Inter de Limeira duela com o Novorizontino, novamente em no Major Levy Sobrinho.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 2 X 0 BOTAFOGO

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; JP Galvão, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos (Matheus Mancini), Lucas Buchecha (Lima), Gustavo Bochecha e Juninho (Andrew); Quirino (Rafael Silva) e Éverton Brito (Albano). Técnico: Júnior Rocha.

BOTAFOGO - João Carlos; Lucas Dias, Bernardo Schappo e Fábio Sanches (Patrick Brey); Thássio (Wallison), Carlos Manuel, Matheus Barbosa e Jean; Douglas Baggio (Thalles), Alex Sandro (Emerson Ramon) e Tiago Alves (Toró). Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - Lucas Buchecha, aos 10, e Gustavo Bochecha, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Max Walef e Rafael Silva (Inter de Limeira). Lucas Dias e Toró (Botafogo).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista.

RENDA - R$ 60.420,00.

PÚBLICO - 2.356 torcedores.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.