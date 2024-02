Golden State Warriors vence Phoenix Suns com cesta de 3 pontos de Stephen Curry a 0s7 do final

O Golden State Warriors venceu o Phoenix Suns com uma cesta de 3 pontos de Stephen Curry a 0s7 do final da partida, neste sábado, pela NBA. O astro recebeu a bola de costas para a cesta, marcado por dois adversários, girou e arremessou para virar o placar em 113 a 112.

Curry terminou o jogo com 30 pontos e nove cestas de três. Jonathan Kuminga somou 21 pontos para o Golden State, enquanto Draymond Green fez 15 pontos, nove assistências e agarrou sete rebotes. Pelo lado dos Suns, Devin Booker marcou 32 pontos e Kevin Durant teve 24.

Curry mostrou humildade após a grande jogada. "Convivemos com estas situações. Ainda bem que funcionou desta vez." Bradley Beal, que estava na marcação do craque, foi só elogios. "Ele é o melhor arremessador de todos os tempos. Então você sabe o que acontece quando ele passa pela marcação."

Apesar da sensacional vitória, o Golden State está apenas em décimo lugar na Conferência do Oeste, com 25 vitórias em 50 jogos. Já o Phoenix é o sexto após perder pela 22ª vez, depois de 53 partidas.

Em Dallas, Luka Doncic marcou 32 pontos e os Mavericks igualaram sua mais longa sequência de vitórias da temporada em quatro jogos na 'goleada' por 146 a 111 sobre o Oklahoma City Thunder.

Kyrie Irving marcou 25 pontos e Daniel Gafford fez 19 e pegou nove rebotes em sua estreia em Dallas ao lado de PJ Washington (14 pontos), depois que ambos foram adquiridos em negociações antes do prazo de quinta-feira.

O Dallas é o oitavo no Oeste, com 30 vitórias e 23 derrotas, enquanto o Oklahoma aparece na quarta colocação com 35 triunfos e 17 revezes.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Dallas Mavericks 146 x 111 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 112 x 106 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 123 x 103 San Antonio Spurs

Charlotte Hornets 115 x 106 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 114 x 108 Chicago Bulls

Washington Wizards 113 x 119 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 122 x 113 Houston Rockets

New York Knicks 111 x 125 Indiana Pacers

Toronto Raptors 95 x 119 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 113 x 112 Phoenix Suns

Portland Trail Blazer 84 x 93 New Orleans Pelicans

