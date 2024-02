De olho no mata-mata, Santos prioriza duelo com Mirassol em busca de classificação no Paulista

Líder na pontuação geral do Campeonato Paulista (15 pontos), aproveitamento de 83% no torneio, e confiança em alta pelas cinco vitórias em seis confrontos nesta fase de grupos. É com esse ambiente positivo que o Santos enfrenta o Mirassol neste domingo, às 18h, fora de casa, em busca de mais uma vitória para pavimentar a classificação à fase eliminatoria da competição.

Para o jogo, Fábio Carille tem dois problemas. Giuliano e Cazares estão entregues ao departamento médico e não têm condições de jogo. O treinador santista sabe a importância da dupla, mas confia na força do elenco.

"Temos um grupo de qualidade e que está comprometido. O time vem respondendo bem ao que venho pedindo e acredito que teremos condições de fazer mais uma boa partida", comentou o comandante.

Diante dos desfalques, o meio-campo deve ser formado por João Schimdt, Diego Pituca e Rincón, com Nonato cumprindo a função de se aproximar dos atacantes. Existe ainda a possibilidade da escalação de Otero no meio.

Na defesa, o time também vai ter uma mudança forçada. Joaquim recebeu o terceiro amarelo e fica fora, quebrando a sequência de parceria com Gil na zaga. Messias deve ser a opção natural.

A partida é vista com importância porque, em caso de vitória, o Santos fica ainda mais próximo da vaga. Preocupado com a sequência de jogos, Carille disse que o descanso vai ter um peso importante para que ele possa contar com o time bem fisicamente nos jogos eliminatórios.

"O descanso é necessário. Nos jogos de meio de semana temos um dia a mais para descansar. No domingo, é mais apertado. O jogo com o Mirassol não me preocupa (em relação a desgaste). Talvez contra o São Paulo (na próxima quarta), tenha a necessidade de poupar atletas", disse o treinador.

Com 15 pontos e líder do Grupo A, o Santos tem a melhor pontuação nesta fase de classificação. O Mirassol, com nove pontos, esta em segundo na chave B. O desafio é ter um time atento para enfrentar a equipe que tem o melhor ataque do Paulista até aqui: 11 gols em seis jogos.

Embalado pela vitória de 4 a 0 sobre o Santo André, o técnico Mozart quer aproveitar o fato de atuar em casa para conseguir mais um bom resultado. O meio-campista Neto Moura, fora do último compromisso, faz um teste neste sábado para saber se reúne condições de jogar. A tendência, que o treinador mantenha o time para o confronto com o Santos.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL X SANTOS

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Marcelo; Ronald Lopes, Danielzinho e Chico Kim; Diego Gonçalves, Paulinho Boia e Dellatorre. Técnico: Mozart.

SANTOS - João Paulo; Aderlan, Gil, Messias e Hyner (Felipe Jonatan); João Schmid,; Diego Pituca, Rincón e Nonato (Otero); Morelos (Willian) e Marcelinho. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).