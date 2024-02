Corinthians e Ferroviária se enfrentam na semifinal da Supercopa Feminina

Corinthians e Ferroviária farão a segunda semifinal da Supercopa do Brasil feminina. Atual campeão, o Corinthians se classificou ao derrotar o Internacional por 4 a 2 neste domingo no Beira-Rio. A Ferroviária passou pelo Flamengo nos pênaltis (6 a 5) depois do empate sem gols no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

A outra semifinal já estava definida e reúne Cruzeiro e Avaí Kinderman, que venceram o Real Brasília e o Fluminense, respectivamente. As partidas devem acontecer na quarta, mas a CBF ainda não divulgou a tabela. A decisão do título acontece no domingo.

O jogo em Porto Alegre contou com duas viradas. Jaque Ribeiro fez 1 a 0 para o Corinthians aos 6 minutos

do primeiro tempo. O time da casa virou com dois gols da atacante Priscila, sendo um de pênalti, antes da metade do primeiro tempo. O Corinthians conseguiu a remontada ainda antes do intervalo, com Millene e Gabi Portilho. O quarto gol do atual campeão saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Jheniffer.

No Rio, Ferroviária e Flamengo tiveram boas chances, mas não conseguiram marcar durante o tempo normal. Na disputa de pênaltis, as cobradoras foram confirmando suas finalizações até que Luciana, goleira da Ferroviária, defendeu a tentativa de Thaísa. Na sequência, Aline Gomes cobrou no ângulo esquerdo, sem chance para a goleira Gabi Barbieri, e garantiu a classificação da Ferroviária.