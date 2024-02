Barcelona só empata com o ameaçado Granada e desperdiça chance de encostar no Girona

O Barcelona desperdiçou a oportunidade de diminuir a vantagem do vice-líder Girona para três pontos no Campeonato Espanhol, ao empatar com o Granada, que está afundado na zona de rebaixamento, por 3 a 3 neste domingo no estádio olímpico Lluís Companys.

O Barcelona tem 51 pontos, dez a menos do que o líder Real Madrid, e cinco atrás do Girona. O Granada acumula 13 pontos, sete atrás do Celta, primeiro time fora da zona de descenso. A rodada poderia ter sido pior para o Barcelona, mas o Atlético de Madri, quarto do Espanhol, perdeu do Sevilla por 1 a 0, permanecendo três pontos atrás do time da Catalunha.

Com o resultado, o Granada manteve um pequeno tabu contra o Barcelona. O time não perdeu nos últimos cinco confrontos diretos, acumulando quatro empates e uma vitória, no Campeonato Espanhol. Dos últimos 15 pontos disputados, o Granada só conseguiu conquistar dois.

O time do técnico Xavi Hernández fez 1 a 0 aos 14 minutos, com o atacante Lamine Yamal, de 16 anos. Dentro da área, ele completou cruzamento de João Cancelo. O Granada conseguiu a igualdade ainda no primeiro tempo, com Ricard Sánchez, aos 43.

Os visitantes conseguiram a virada no começo do segundo tempo, com Facundo Pellistri, ao completar cruzamento sem marcação na pequena área. O Barcelona chegou ao empate com Lewandowski, artilheiro do time com 10 gols. Ele recebe passe de Gundogan e parte de direita na entrada da área.

O Granada ficou próximo de sua terceira vitória no campeonato aos 21 minutos. Miquel subiu para completar de cabeça cruzamento da esquerda de Maouassa. O Barcelona escapou da derrota por causa de uma jogada individual do seu atacante de 16 anos.

Após o Barcelona perder uma bola no ataque, Yamal roubou a bola de um jogador do Granada e finalizou com a perna esquerda no canto de Batalla, que não teve como defender. Os jogadores do Granada reclamaram de falta do atacante na retomada da bola.

Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Celta, no sábado. O Granada recebe o lanterna Almería, no domingo. Demais resultados deste domingo: Getafe 3 x 2 Celta; Mallorca 2 x 1 Rayo Vallecano e Sevilla 1 x 0 Atlético de Madrid.