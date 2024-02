Vasco busca reabilitação no Carioca contra o lanterna Audax na Arena da Amazônia

Com a necessidade de dar uma resposta positiva para a torcida, o Vasco quer encerrar o jejum de vitórias na Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Entretanto, o técnico Ramón Díaz deve mandar um time misto para enfrentar o lanterna Audax nesta quinta-feira, às 21h15, pela sétima rodada. A partida tem mando vascaíno, mas foi transferida para a Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

Na rodada passada, o Vasco encarou o Flamengo em seu primeiro clássico do ano e empatou sem gols, com direito a um pênalti defendido por Léo Jardim nos minutos finais. Na classificação, porém, o resultado não foi tão bom. Há três jogos sem vencer, o cruzmaltino tem nove pontos e está fora do G-4 - zona de classificação às semifinais.

Apesar da necessidade de vencer, Ramón Díaz mudará o time por opção e também por obrigação. Destaque neste início de temporada, o meia francês Payet está suspenso, deixando o time com grande problema no setor criativo, já que Paulinho sofreu lesão grave. Outra baixa importante é o centroavante Pablo Vegetti, que trata uma lesão na costela. O volante Jair, também no departamento médico, está fora.

A linha defensiva deve sofrer mudanças por opção, com as entradas do zagueiro Léo e Maicon, além do lateral-esquerdo Victor Luis, recém-contratado do Coritiba. Outro reforço que pode estrear é o volante Pablo Galdames, que veio de Genoa, da Itália, formando o setor com Mateus Carvalho e Praxedes. Este último ficará mais livre para encostar no ataque. Rayan deve ser o escolhido para ser a referência no ataque.

Auxiliar e filho de Ramón Díaz, Emiliano Díaz admitiu que o time precisa de reforços, mas ressaltou a confiança no elenco. "Sabemos que precisamos reforçar do meio-campo para frente, mas acreditamos muito no time que temos. Em 2023, fizemos algo absurdo e competimos com todos os grandes. Este ano não será diferente. Confiamos muito nesse time."

O Audax vive um momento bastante delicado. Em último (12º), é o único time que ainda não pontuou e sequer marcou gols. No último jogo, perdeu para o Bangu por 1 a 0, com gol no finalzinho.

Para tentar surpreender o Vasco, o técnico Luciano Quadros não sabe se poderá contar com PK, que saiu contundido no último jogo. Fora isso, não tem jogadores suspensos, embora Clisman, Gualberto, João Victor e Igor Silva estejam pendurados. A tendência é que o treinador tente fazer ajustes táticos e mantenha a base da escalação.

FICHA TÉCNICA

VASCO X AUDAX

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Victor Luís; Mateus Carvalho, Pablo Galdames e Praxedes; Rossi, Adson e Rayan. Técnico: Ramón Díaz.

AUDAX - Anderson Max; Ramon, Igor Silva, João Victor e Acácio; Bruno Lima, Matheus Claudino e Tavinho; Clisman, Igor Alves e Bruno Paulo. Técnico: Luciano Quadros.

ÁRBITRO - Rafael Martins De Sá.

HORÁRIO - 21h15.

LOCAL - Arena da Amazônia, em Manaus (AM).