Palmeiras esquece perda da Supercopa e encara Ituano para se manter invicto no Paulistão

Passadas as 24 horas para lamentar, como determina a regra de Abel Ferreira, o Palmeiras esquece a perda da Supercopa para o rival São Paulo e se concentra na continuidade do Paulistão. Nesta quinta-feira, às 21h, enfrenta o Ituano na Arena Barueri, em duelo da sexta rodada do Estadual. Trata-se do primeiro duelo do time alviverde como mandante fora do Allianz Parque. O estádio em Barueri é administrado pela Crefipar, empresa de Leila Pereira, que venceu licitação e faz a gestão do local desde o ano passado.

Depois da cruzada que abriu contra a Real Arenas, braço da WTorre que administra o Allianz Parque, o clube decidiu mandar seus jogos na Arena Barueri enquanto o gramado sintético, muito danificado, não for arrumado.

O duelo seguinte do Palmeiras como mandante será o clássico com o Corinthians, dia 18. A equipe de Abel Ferreira vai jogar o dérbi em Barueri. A expectativa é de que volte a usar o Allianz Parque no confronto com o Mirassol, dia 24. Espera-se que, até lá, a WTorre troque o composto termoplástico do campo.

O Palmeiras exige que a Real Arenas "honre com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo" e ameaça pedir a interdição do local. O clube quer que o piso sintético seja trocado, mas a empresa que gere a arena apenas informou que trocará o composto termoplástico, muito deteriorado em razão do calor e da poluição.

Abel disse que a derrota na Supercopa rendeu lições a ele e ao grupo. O discurso é de que não há terra arrasada e de que o time tem de seguir em frente, mas com a necessidade de aprender com o revés em mais uma disputa por pênaltis, uma das fraquezas da equipe. Outra delas é a ineficiência nas finalizações.

"Eficácia é um ponto que temos que melhorar, porque essa equipe cria e faz muitos gols, mas infelizmente não tivemos essa capacidade", afirmou o técnico, referindo-se às conclusões erradas contra o São Paulo. Para melhorar o desempenho ofensivo, o time contará em breve com o atacante Lázaro, do Almería, da Espanha. Ele já foi anunciado como o novo reforço. O próximo será o meia Rômulo, do Novorizontino.

O Palmeiras integra o Grupo B, que também tem Guarani, Ponte Preta e Água Santa, e lidera a chave, com dez pontos, fruto de três vitórias e um empate. É, portanto, um dos invictos na competição. O Ituano só venceu uma partida no torneio e soma quatro pontos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ITUANO

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Vanderlan (Piquerez); Rony e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, João Vialle e Marlon; José Aldo, Yann Rolim, Eduardo Person e Thonny Anderson; Matheus Maia e Matheus Cadorini (Salatiel)Técnico: Marcinho Freitas.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri.