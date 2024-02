São Paulo volta para casa após título em semana perfeita desafiando o Água Santa

Campeão da Supercopa ao ganhar do Palmeiras nos pênaltis no domingo, o São Paulo tem compromisso pelo Paulistão nesta quarta-feira, às 21h35. Invicto no Estadual, o time tricolor recebe o Água Santa no MorumBis em duelo da sexta rodada da competição. A equipe treinada por Thiago Carpini joga animada depois de erguer o único troféu que lhe faltava em uma semana perfeita, já que dias antes ganhou do Corinthians em Itaquera e derrubou um tabu de quase dez anos.

Mesmo com um jogo a menos, o São Paulo lidera com folga o Grupo D. Tem dez pontos, fruto de três vitórias e um empate, e joga em casa disposto a manter a série invicta. Atual vice-campeão estadual, o Água Santa soma sete pontos e está atrás apenas do Palmeiras no Grupo A. O time de Diadema vem de vitória sobre o Mirassol.

Campeão pela primeira vez, Carpini reconhece que o troféu gera grande expectativa no torcedor, mas que tem de ser o 'chato da história' a frear esse entusiasmo. "Precisamos viver hoje, mas amanhã vamos virar a chave, porque temos o Paulista. Seguir vencendo é muito difícil. O próximo vai ser ainda mais importante do que foi esse título", afirmou o jovem treinador de 39 anos. "Precisamos trabalhar muito mais para corresponder à expectativa de todos".

Pelo que tem feito, é esperado que Carpini rode o elenco, dando descanso a alguns titulares e oportunidade a quem tem jogado menos. A equipe tem um banco mais recheado do que o ano passado. Nomes como Bobadilla, Erick, Ferreira e Galoppo podem aparecer entre os titulares.

Certo é que Lucas continua fora. A previsão é de que o meia-atacante desfalque o time por ao menos mais 15 dias. Ele trata um problema muscular na coxa esquerda que o tirou da Supercopa. "Estou trabalhando em três períodos para logo estar de volta", disse o camisa 7.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X ÁGUA SANTA

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson e Pablo Maia; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Roger Carvalho, Walber, e Rhuan; Cristiano, Kadi, Luan Dias; Bruno Xavier, Keké e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

HORÁRIO - 21h35.

LOCAL - Estádio MorumBis, em São Paulo (SP).