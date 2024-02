São Paulo supera o Água Santa com reservas no Paulistão em noite de arbitragem controversa

Poupando titulares após a conquista da Supercopa Rei, o São Paulo voltou suas atenções para o Campeonato Paulista e bateu o Água Santa pela 6ª rodada, no MorumBis, por 3 a 0. O time tricolor teve atuação pouco atraente na maior parte da partida. Um golaço de Bobadilla e o desempenho contestado do árbitro Raphael Claus foram os principais fatos do jogo.

Na reta final do segundo tempo, o São Paulo encontrou dois gols com Juan e Alan Franco. Moreira, que já havia se destacado no clássico com o Palmeiras, foi aplaudido. No geral, a maioria dos reservas perdeu uma oportunidade de mostrar serviço.

O São Paulo lidera o Grupo D do Paulistão, com 13 pontos, e é seguido de perto pelo São Bernardo, que tem 11. O time tricolor tem a segunda melhor campanha na classificação geral. O Água Santa aparece no terceiro lugar do Grupo B, com sete pontos.

GOL CEDO DEIXA JOGO SONOLENTO

Os reservas do São Paulo começaram a partida elétricos. Sem deixar o Água Santa respirar, deixaram a defesa do time de Diadema confusa a ponto de Igor Henrique errar na saída de bola e entregar um presente para Bobadilla. O paraguaio marcou um golaço com um chute preciso, no ângulo, aos nove minutos.

À vontade em campo, o São Paulo diminuiu o ritmo. Espaçado, passou a controlar o jogo, lidando com a falta de qualidade técnica do adversário. O Água Santa não teve armas capazes de ferir o São Paulo na etapa inaugural. Jandrei pouco se movimentou. A energia que parecia em alta nos primeiros minutos transformou a partida em um jogo sonolento.

O primeiro tempo provocou um misto de conformismo e decepção. Há de se entender que o placar gere conforto, mas é óbvio que os reservas têm de mostrar que são capazes de lutar pela titularidade. E não mostraram. Galoppo, Luiz Gustavo, Moreira e Bobadilla - pelo gol - foram os destaques, mas não revelaram nada de especial.

No retorno do intervalo, o Água Santa se mostrou mais desperto e pressionou o São Paulo. A nova postura do time de Diadema surtiu efeito, mas uma ação precipitada do árbitro prejudicou os visitantes. Jandrei cometeu pênalti em Luan Dias. Na sequência do lance, Bruno Xavier fez o gol, mas Claus já havia apitado. Na cobrança, Mezenga bateu e perdeu.

Pouco depois, foi a vez de o São Paulo ter um pênalti a seu favor marcado por Claus. Jhonnathan bloqueou um chute de Luiz Gustavo com a coxa e depois o braço. O VAR chamou o árbitro, que observou o lance e decidiu anular a marcação.

Apesar da tensão pelas decisões controversas da arbitragem, o jogo esfriou. O cenário ficou novamente equilibrado, favorecendo o São Paulo. Moreira, um dos melhores em campo, acertou um cruzamento na medida para Juan, que havia entrado no lugar de Ferreirinha. O atacante cabeceou bem e ampliou a vantagem tricolor no placar, aos 32 minutos.

Aos 42, Alan Franco guardou o seu. Em cobrança de falta, o zagueiro subiu mais alto que os zagueiros na primeira trave e cabeceou para o gol. Indefensável para o goleiro do Água Santa, dando números finais ao jogo.

O São Paulo retorna aos gramados no sábado, às 18h, no Estádio Moisés Lucarelli, para medir forças com a Ponte Preta. Já o Água Santa atua no mesmo horário, mas no domingo. O adversário será o Ituano, no Canindé.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 x 0 ÁGUA SANTA

SÃO PAULO - Jandrei; Moreira, Alan Franco, Ferraresi e Patryck (Welington); Luiz Gustavo, Bobadilla e Alisson (Nikão); Galoppo (Luciano), Erick (William Gomes) e Ferreirinha (Juan). Técnico: Thiago Carpini.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Alex Silva, Wálber, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio; Igor Henrique, Keké (Oller) e Thiaguinho (Cristiano); Bruno Xavier (Jael), Luan Dias e Bruno Mezenga (Todinho). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Bobadilla, aos 9 minutos do primeiro tempo; Juan, aos 32, e Alan Franco aos 42 do segundo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÃO AMARELO - Alisson (São Paulo).

PÚBLICO - 36.456 presentes.

RENDA - R$ 1.422.649,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.