São Paulo aceita pedido de James Rodríguez e vai rescindir o contrato do colombiano

O São Paulo decidiu aceitar o pedido de James Rodríguez e vai rescindir o contrato do colombiano. O jogador manifestou o desejo de sair do clube nos últimos dias. Ele ainda não jogou pelo time em 2024, não foi inscrito no Campeonato Paulista e não atua desde novembro do ano passado, quando sofreu uma lesão.

A proposta de rescisão amigável partiu do próprio atacante. O motivo para a saída seria que o jogador acredita que poderia ter mais oportunidades de jogo. Ele não viajou sequer com a delegação são-paulina para Belo Horizonte para a disputa da Supercopa do Brasil depois de ser informado que a comissão técnica avaliava que ele ainda não tinha condições de atuar.

O colombiano vinha de recuperação de um estiramento na panturrilha direita. Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Lucas Moura, que estão lesionados, estiveram no Mineirão, junto de Muricy Ramalho, coordenador de futebol do clube.

O contrato do São Paulo com James iria até junho de 2025. O salário pago pelo clube bate em quase R$ 1 milhão por mês. A transferência não teve custos, já que James estava livre no mercado após deixar o Olympiacos, da Grécia.

MEIO-CAMPO JÁ CONSOLIDADO

Apesar do talento já mostrado pelo jogador na seleção colombiana e em clubes da Europa, James não vem fazendo falta ao São Paulo. No meio-campo do time do técnico Thiago Carpini, há peças que têm funcionado bem. Até mesmo na Supercopa do Brasil, quando Lucas não pôde jogar, Nikão assumiu a vaga. O técnico deu uma nova função para Alisson e funcionou. Com Galoppo e o retorno de Nestor, o São Paulo terá uma unidade melhor do que com a eventual entrada de James, que já demonstrou não gostar de ficar fora.

Isso porque, assim como Dorival havia criado uma "cara" para o São Paulo antes mesmo da chegada do colombiano, Carpini montou um time na ausência do astro.

MARCA NEGATIVA COM PÊNALTI PERDIDO

Ainda em 2023, James comentou sobre não saber do seu futuro e deixou aberto o caminho de saída, mas sem garantir que essa seria sua opção. Ele tem 14 jogos no São Paulo e apenas um gol. James perdeu pênalti na eliminação do time nas quartas de final da Copa Sul-Americana.