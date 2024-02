São Bernardo ganha da Portuguesa e volta à faixa de classificação do Grupo D do Paulistão

Em duelo equilibrado, o São Bernardo fez 1 a 0 na Portuguesa e voltou a vencer no Campeonato Paulista após duas rodadas. Jogando em casa, no estádio Primeiro de Maio, no ABC, fez o único gol logo no começo com Matheus Régis após falha bizarra da zaga adversária. A partida foi válida pela sexta rodada.

Assim, o São Bernardo chegou a 11 pontos e voltou ao G-2 do Grupo D, em segundo lugar, atrás apenas do São Paulo, que lidera com 13 pontos e um jogo a menos. A Portuguesa conheceu a quarta derrota seguida e continua com três pontos em terceiro lugar do Grupo A, atrás de Santos (15) e Ituano (4) e à frente de Santo André (2).

Precisando vencer para voltar ao G-2, o São Bernardo tomou a iniciativa das ações ofensivas e não demorou para marcar. Logo aos sete minutos, o zagueiro Diogo Silva foi dar um passe dentro da área, mas errou feio e entregou nos pés de Matheus Régis. O atacante, que nada tinha a ver com o erro, dominou e finalizou rápido para marcar.

Apesar do baque, a Portuguesa tentou manter a calma para buscar o empate e teve chance em chute de Eduardo Diniz, defendido pelo goleiro. Mas depois o destaque da partida foi o goleiro Thomazella, que evitou que a Portuguesa fosse para o intervalo com derrota ainda maior. Fez ao menos duas grandes defesas em chutes de Matheus Régis e Lucas Lima.

No segundo tempo, a Portuguesa tentou cercar a área adversária e o atacante Felipe Marques levou certo perigo ao finalizar para fora. Em outro lance, Eduardo Diniz arriscou, mas também errou o alvo.

Sem desistir da partida, o experiente Henrique Dourado teve uma boa chance nos minutos finais. Ele até acertou o alvo, mas Alex Alves fez boa defesa. Apesar de certa pressão, o São Bernardo soube controlar o jogo e se defendeu bem para confirmar a vitória.

O primeiro a voltar a campo pela sétima rodada é o São Bernardo, que visita o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 20h15 do sábado. No domingo, às 16h, a Portuguesa também atuará como visitante contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 x 0 PORTUGUESA

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Pedro Carrerete, Alan Santos e Rafael Forster; Lucas Tocantins (Luiz Filipe), Rodrigo Souza, Lucas Lima, Wesley Dias (Hugo Sanches, depois Kauã Jesus) e Arthur Henrique; Matheus Régis (Vitor Ricardo) e Kayke (Silvinho). Técnico: Márcio Zanardi.

PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel (Leandro), Yeferson Quintana, Diogo Silva e Eduardo Diniz; Zé Ricardo (Denis), Ricardinho, Dudu Miraíma (Henrique Dourado) e Giovanni Augusto; Chrigor (Paraizo) e Felipe Marques (Maceió). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOL - Matheus Régis, aos 7 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Carrerete e Hugo Sanches (São Bernardo). Giovanni Augusto (Portuguesa).

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

RENDA - R$ 34.200,00.

PÚBLICO - 973 torcedores.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).