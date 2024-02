Novorizontino busca 3ª vitória seguida no Paulistão em duelo complicado com Red Bull Bragantino

Embalado após duas vitórias seguidas, o Novorizontino tem um duelo complicado pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, às 21h, recebe o Red Bull Bragantino no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Apesar de não ter emplacado uma grande sequência, os visitantes lideram o seu grupo e buscam a segunda vitória seguida.

O Novorizontino é um dos três times que ainda não perderam - a lista também tem Palmeiras e São Paulo. Depois de três empates seguidos, o time de Novo Horizonte venceu Ituano (2 a 0) e Corinthians ( 3 a 1), saltando para nove pontos, em segundo lugar do Grupo D, à frente de São Bernardo e Botafogo, ambos com oito. Quem lidera é o São Paulo, com dez, mesmo com um jogo a menos.

Assim como nas rodadas anteriores, o técnico Eduardo Baptista não tem nenhum problema por suspensão. Apenas o zagueiro Chico e os volantes Willian Farias e Geovane estão pendurados. Depois de jogar com três zagueiros diante do Corinthians, deve voltar a escalar uma linha com quatro jogadores na defesa. Assim, o zagueiro Luisão deve sair para a volta do volante Geovane.

As laterais e o ataque também vêm tendo revezamento. Na lateral-direita, Rodrigo Soares e Raul Prata são opções. Na esquerda, Danilo Barcelos e Reverson disputam a vaga. No setor ofensivo, Waguininho e Neto Pessoa podem voltar, mas Jenison é opção forte após marcar um hat-trick (três gols) contra o Corinthians.

Eduardo Baptista salientou a dificuldade do Grupo D e, apesar de acreditar na classificação, quer primeiro garantir a permanência. "Para classificar vamos precisar de 17 ou 18 pontos porque o nosso grupo é muito forte. É um campeonato difícil e acho importante batermos os 12 pontos primeiro para assegurar a manutenção. Temos dois jogos difíceis em casa e vamos com bastante pé no chão para bater esses 12 pontos", projetou.

Apesar de não ter emplacado uma grande sequência, o Red Bull Bragantino venceu o Santo André na última rodada, por 2 a 1, e chegou a sete pontos, na liderança do Grupo C e agora busca a segunda vitória seguida, o que ainda não aconteceu. Completam a chave Mirassol, com seis pontos, Inter de Limeira, com quatro e um jogo a menos, e Corinthians, com três.

O técnico Pedro Caixinha também tem um elenco disciplinado e não tem suspensões. Apenas o lateral-direito Nathan Mendes está pendurado. Após conquistar a vitória, a base do time que iniciou diante do Santo André deve ser mantida. O meia Gustavinho, titular pela primeira vez, foi elogiado individualmente pelo treinador e deve seguir no time.

Caixinha valorizou a capacidade de reação em suas duas vitórias. "As duas vitórias nossas foram fora de casa e após ser derrotado em casa. Isso mostra a nossa capacidade de reação. Agora vamos avaliar os jogadores porque temos uma semana ainda mais curta, com jogos na quarta e sábado", explicou.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X RED BULL BRAGANTINO

NOVORIZONTINO - Jordi; Raul Prata, Renato, Chico e Danilo Barcelos; Willean Lepo, Geovane, Rômulo e Marlon; Waguininho e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Gustavinho; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.