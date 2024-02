Flamengo e Botafogo fazem clássico de olho na liderança da Taça Guanabara

Flamengo e Botafogo se enfrentam pela primeira vez na temporada no Maracanã, nesta quarta-feira, às 21h30, pela sétima rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Os dois rivais vão disputar o clássico para tentar alcançar o líder Fluminense. Eles já se enfrentaram 380 vezes, com 142 triunfos flamenguistas e 114 botafoguenses, com 124 empates.

Invicto e com um jogo a menos, o Flamengo tem nove pontos, em sexto lugar, duas a menos do que o Botafogo, vice-líder com 11 pontos, três a menos que o Fluminense, com 14. Na última rodada, o Flamengo empatou com o Vasco, num confronto bem equilibrado.

O pragmático Tite só vai fazer uma mudança lógica, que é a volta de Ayrton Lucas, recuperado de uma gastroenterite que o tirou, de última hora, do jogo contra o Vasco. Com a entrada dele na lateral-esquerda, o improvisado Varela volta à sua posição de origem, a lateral-direita, no lugar de Wesley.

Contratação mais cara nesta janela, o uruguaio De la Cruz continua no meio-campo ao lado de Gerson, Arrascaeta e Erick Pulgar. No ataque, Everton Cebolinha e Pedro continuam como titulares, com Bruno Henrique e Gabigol no banco, como reservas de luxo.

Tite continua apostando na qualidade do seu quarteto de meio-campo. O comandante ressaltou a qualidade do passe de todos. "Teve uma crônica que diz que a bola fala e o campo fala. Eu acredito que sim. Esse quarteto tem uma qualidade de passe impressionante. O imediatismo não é a chave, esse processo é evolutivo", filosofou, como sempre.

O Botafogo está pressionado por ter empatado seus dois últimos jogos em casa, diante da Portuguesa (1 a 1) e Nova Iguaçu (2 a 2). O técnico Tiago Nunes, sob pressão, também tenta dar suas explicações sobre o método de escolha dos considerados donos da posição.

"Esta avaliação é feita de maneira interna, através de revisar o jogo mais de uma vez, traçando um paralelo para escolher os jogadores que terão as melhores condições de jogar contra o Flamengo. Não há desculpas, nós temos que fazer uma grande partida, dar o nosso máximo e ter uma grande atuação. É o tipo de jogo que sabemos que qualquer resultado pode acontecer por causa da grandeza das duas equipes."

A irregularidade do time foi abafada pela apresentação oficial do atacante Luiz Henrique, que já treinou com os companheiros e, inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), possui condições de entrar em campo. Fisicamente ele está apto, porque estava disputando a temporada no futebol espanhol desde a metade do ano. Ele até pode aparecer entre os relacionados.

O atacante Savarino voltou a treinar depois de torção no tornozelo, mas fica fora como o goleiro John e o lateral Marçal, além do atacante Jeffinho, também com lesão muscular.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

BOTAFOGO - Gatito Fernanández; Tchê Tchê, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).