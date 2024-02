Cruzeiro anuncia o empréstimo do polivalente volante equatoriano Cifuentes

A temporada já começou, mas o Cruzeiro não para de anunciar reforços. Nesta quarta-feira, um dia após anunciar o zagueiro argentino Villalba, o clube acertou o empréstimo do volante equatoriano José Cifuentes, que estava no Rangers, da Escócia, até dezembro.

"Seja bem-vindo, José Cifuentes! O meio-campista de 24 anos está fechado com o Cruzeiro nesta temporada, com contrato por empréstimo até o fim de 2024. Que seja uma passagem de muitas vitórias no Cabuloso!", anunciou o clube em suas redes sociais.

O jogador é mais um pedido do técnico Nicolás Larcamón. Ele chega sob enorme expectativa por ser forte na marcação - faz muitos desarmes - e também pela facilidade em atravessar o campo e chegar na área para definir jogadas. O técnico busca reforços polivalentes.

O Cruzeiro ressaltou as características do reforço. "José Cifuentes disputou a Copa do Mundo de 2022 com a seleção equatoriana e foi campeão da MLS com o Los Angeles FC. Vem do Rangers, da Escócia, e está resolvendo as últimas questões burocráticas para a sua vinda ao Brasil. O jogador é aguardado em Belo Horizonte na semana que vem", informou o clube.

A previsão de chegada a Belo Horizonte é depois do carnaval. O equatoriano vai rescindir o vínculo de trabalho na embaixada da Escócia e depois passar pelo Equador para acertar o visto de trabalho.