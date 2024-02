Corinthians vai sem treinador à Vila Belmiro desafiar Santos líder e revigorado

Corinthians e Santos brigaram contra o rebaixamento no Brasileirão do ano passado, e só os corintianos conseguiram se salvar, mas os primeiros momentos da atual temporada indicam que os santistas tiveram mais felicidade no processo de reconstrução. Revigorado após o trauma de cair de divisão pela primeira vez, o time do litoral, dono da melhor campanha do Paulistão, vai receber o rival em crise na Vila Belmiro, às 19h30 desta quarta-feira, pela sexta rodada do Estadual.

O time da capital chega à Vila sem treinador, já que Mano Menezes foi demitido nesta segunda-feira, após quatro derrotas seguidas. A última vez que o clube viveu uma série de revezes como esta foi em 2018, sob o comando de Jair Ventura. O péssimo desempenho levou os corintianos à última colocação do Grupo C e à zona de rebaixamento, com apenas três pontos. O Santos é o único com 12 pontos, na liderança do Grupo A.

Em meio a muitas especulações sobre quem será o novo técnico, o Corinthians terá Thiago Kosloski, auxiliar fixo do clube, no banco de reservas durante o clássico. Caberá a ele tentar amenizar a pressão intensa colocada sobre os jogadores. Nesta terça-feira, a diretoria do clube teve uma reunião com membros de torcidas organizadas para "conversas sobre o momento do time de futebol masculino", conforme informado em nota oficial do clube.

Depois de uma avalanche de notícias ruins, o torcedor corintiano recebeu com alívio a informação de que o meia Rodrigo Garro, principal reforço desta temporada, teve o nome publicado no BID, em ato final do longo imbróglio com o Talleres, da Argentina. O jogador de 26 anos foi apresentado oficialmente e está disponível para estrear.

"Foi algo inconveniente e um mal entendido entre os clubes, algo que prejudicou o jogador. No caso, eu. O Corinthians pagou o que tinha que pagar, foi um inconveniente que aconteceu na Argentina", disse Garro. "Nunca pensei em voltar ao Talleres. Quero agradecer os meus companheiros que me ajudaram muito nesse período. Sempre pensava na próxima partida, em estar regularizado e poder jogar, assim se passaram 35 dias".

Enquanto o Corinthians celebra poder contar com seu reforço para o meio de campo, o Santos lamenta ainda não ter Giuliano à disposição. O meio-campista, que vestia a camisa corintiana até o final do ano passado, lesionou a panturrilha esquerda na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, único revés santista até aqui nesta temporada.

Giuliano deixou o Corinthians após o fim de seu contrato, já que a nova gestão, comandada por Augusto Melo, não quis a renovação. Antes de se machucar, ele vinha sendo um dos principais jogadores do Santos, não à toa tem dois gols e uma assistência. O meia não vai reencontrar seu antigo time, mas o zagueiro Gil, seu atual companheiro, viverá a experiência. O defensor também deixou o Parque São Jorge no fim de 2023, após o fim de sua segunda passagem pelo clube.

Frente ao desfalque no meio, o técnico Fábio Carille tem apostado em Cazares como organizador e acredita que ele ainda pode render mais. "Cazares é um cara que vai errar porque é um meia que tem que tentar. No jogo contra o Palmeiras, que teve o Willian impedido, foi um passe dele. É um cara que tem liberdade para tentar, sim. As equipes estão marcando muito e é claro que dificulta para o meia. Nós estamos nos encontrando ainda e por isso as vitórias, mesmo não sendo brilhantes, são importantes", afirmou.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CORINTHIANS

SANTOS - João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca, Cazares e Otero; Guilherme e João Furch. Técnico: Fábio Carille.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley (Yuri Alberto), Pedro Raul e Romero. Técnico: Thiago Kosloski.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

LOCAL - Vila Belmiro, em São Paulo.