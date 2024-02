Cássio evita caça às bruxas no Corinthians após novo revés: 'Falar pouco e trabalhar bastante'

No dia em que completou 700 jogos com a camisa do Corinthians, o goleiro Cássio pouco teve para comemorar. A equipe em reconstrução mais uma vez foi batida no Campeonato Paulista, agora no clássico diante do Santos, por 1 a 0 na Vila Belmiro. O capitão evitou críticas, viu uma leve evolução, e pediu para todos falarem menos e focar na recuperação após a quinta derrota seguida.

"É difícil falar agora, estamos vindo de cinco derrotas. Esse foi o jogo mais equilibrado", afirmou o goleiro, cabisbaixo e sem muitas explicações. "Tomamos um gol de desatenção, é a quinta derrota... (Temos de) Falar pouco e trabalhar bastante", sugeriu.

Com somente três pontos, o Corinthians vive delicada situação no Estadual. Acostumado a brigar pela liderança da chave e a chegar nos mata-matas, agora está afundado na zona de rebaixamento com a metade das partidas já disputadas.

Domingo, diante da Portuguesa na Neo Química Arena, a vitória se tornou obrigatório. Até porque depois o time visitará o Botafogo, em Ribeirão Preto, e o Palmeiras na Arena Barueri. Ainda terá o jogo com o Cianorte pela abertura da Copa do Brasil, também como visitante.

"Não é um momento que queremos passar, mas precisamos ter força e trabalhar. É difícil", enfatizou, evitando colocar a culpa no trabalho de Mano Menezes. "(A cobrança) Tem que ser de todo lado, não adianta falar só do treinador. Precisamos melhorar, ter personalidade. A culpa é de todos, não adianta ficar jogando de um lado para outro."