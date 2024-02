Carille celebra 'prêmio para grupo' em vitória do Santos no clássico e recebe abraço de Neymar

Fábio Carille vive uma fase dos sonhos no Santos. Contratado para reconstruir a equipe após queda à Série B nacional, vem se destacando já no Paulistão. Nesta quarta-feira, o time ganhou a quinta partida na competição - tem a melhor campanha -, ao fazer 1 a 0 no Corinthians. O treinador dividiu os méritos com o elenco pela vitória em jogo grande e viu Neymar "invadir" sua coletiva para abraçá-lo e parabenizá-lo pelo bom trabalho.

Desde o triunfo por 2 a 0 na rodada passada, diante do Guarani, que o comandante santista vinha frisando que sua equipe merecia ganhar uma partida contra rival de peso e que a chance seria diante do Corinthians. O elenco abraçou a ideia e a festa foi enorme pelo 1 a 0 sobre um arquirrival histórico.

Ao comentar sobre a vitória, Carille não escondeu sua satisfação. "Prêmio para o grupo, primeira vitória em jogo grande", afirmou, orgulhoso. "Está muito legal de ver o dia a dia, o ambiente, e o trabalho. Vitória importante, em um clássico importante, um jogo grande para coroar esses dias de trabalho"< prosseguiu, quando viu o convidado de honra adentrar na sala de imprensa.

Ainda se recuperando da cirurgia no joelho e caminhando com dificuldade, Neymar entrou sorridente para abraçar o treinador, deu tapas nas costas de Carille, o cumprimentou e o parabenizou pelo trabalho. Acenou para os jornalistas e rapidamente deixou a sala.

"Tenho falado desde o início que estou muito feliz. Agradeço à diretoria pelos jogadores que trouxeram, desde os primeiros dias de trabalho eu sabia que seria bom, teria entendimento e iríamos para dentro", continuou Carille. "Temos jogadores bons, está sendo assim desde o início, a satisfação é grande. Além de qualidade, são inteligentes e o resultado está sendo bem legal", prosseguiu, antes de falar sobre Neymar.

O presidente Marcelo Teixeira disse que o ídolo defenderia a equipe em 2025, mas Carille se mantém cauteloso ao falar do astro. "Tenho de esperar até a próxima temporada? Até lá? Seria ótimo (tê-lo). Mas sabemos que é difícil", afirmou. "É um jogador diferente, que resolve. O Neymar é um sonho distante, mas vamos sonhar."