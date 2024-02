Bia Haddad supera maratona, fatura 100ª vitória e vai às quartas de final em Abu Dabi

Beatriz Haddad Maia faturou nesta quarta-feira a sua 100ª vitória em chaves principais no circuito profissional. A tenista número 1 do Brasil alcançou a marca ao superar a polonesa Magda Linette, 55ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (1/7) e 6/1, pelas oitavas de final do Torneio de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A partida, que durou 3h43min, é a mais longa do circuito neste começo de temporada. Bia já tinha participado do jogo mais longo do ano passado. "Acho que a minha equipe precisa cuidar bem do coração. Algumas vezes não é fácil administrar as emoções no tênis. Para mim, uma qualidade que importa demais é não desistir. Sempre tento jogar mais uma boa", comentou a brasileira.

O resultado marcou a 100ª vitória da número 13 do mundo em competições de nível WTA e Grand Slams, contando apenas as chaves principais. Neste nível, a brasileira tem agora o retrospecto de 100 triunfos e 80 derrotas. No geral, incluindo torneios de nível ITF, ela acumula 432 vitórias e 220 derrotas em chaves de simples na carreira.