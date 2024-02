Atlético de Madrid perde do Athletic Bilbao em casa e se complica na semifinal da Copa do Rei

O Atlético de Madrid ficou em situação delicada na busca pela vaga na decisão da Copa do Rei ao falhar no jogo de ida, nesta quarta-feira, no Civitas Metropolitano, em Madri. Mesmo com enorme apoio da torcida, o time de Diego Simeone perdeu por 1 a 0 do Athletic Bilbao e terá de devolver a derrota no estádio San Mamés, onde não costuma se dar bem.

Um gol de pênalti de Berenguer definiu o gigante triunfo do time basco, que jogará por uma igualdade no dia 29 para ir à decisão. Os colchoneros precisam de um triunfo por diferença de dois gols ou devolver a vantagem mínima para definir na prorrogação. Na última visita até ganhou em Bilbao, com 1 a 0, mas o desempenho no San Mamés costuma ser preocupante. Antes, eram cinco jogos sem ganhar, com quatro derrotas. Na história, tem 29% de aproveitamento no palco do jogo decisivo.

Confiante em um grande resultado no Civitas Metropolitano, a torcida do Atlético fez a famosa "rua de fogo" na recepção ao time, já com o cair da noite em Madri. O ônibus com a delegação passou por um corredor com muita chama e fumaça de sinalizadores. Muitos rojões também foram soltos antes de a bola rolar com gigantesco apoio com cantoria em alto volume.

Nas arquibancadas, com torcida das duas equipes, um duelo geopolítico. Enquanto os torcedores da equipe da casa exibiam bandeiras espanholas, os visitantes que vieram de Bilbao mostravam que representam o País Basco, em mais um capítulo da rivalidade.

Com a bola rolando, o Athletic surpreendeu com uma marcação alta, sob pressão, e assustou nos primeiros 20 minutos com três boas chegadas ao gol defendido por Oblak. Sem perder um mata-mata para o rival desde 1970, o time de Diego Simeone chegou pela primeira vez com batida de Griezmann sem perigo.

A disputa aberta prometia gols e não demorou para a rede balançar no Civitas Metropolitano. O lateral-esquerdo Reinildo cometeu pênalti em Beñat Prados e Berenguer colocou os visitantes em vantagem. O camisa 7 bateu com categoria, deslocando o goleiro.

O placar não se alterou até o intervalo apesar de finalizações de Griezmann, quem mais tentava, e de Memphis Depay. O Athletic, em vantagem no marcador, investia nos contragolpes e Berenguer teve oportunidade para ampliar. Mandou raspando.

Após Samuel Lino perder chance ao mandar perto do alvo, Simeone resolveu deixar a equipe ainda mais ofensiva com as entradas de Morata e Llorente, responsável por salvar a equipe com gol os acréscimos diante do Real Madrid no fim de semana (1 a 1).

Mesmo mais adiantado, o Atlético encontrou muita dificuldade para chegar no gol do Bilbao. A grande chance viria nos acréscimos, em pênalti anotado em Morata. O atacante pegou a bola para bater, mas o VAR impugnou o lance flagrando impedimento do jogador. Aos 98, o espanhol ainda teve uma última oportunidade, mas cabeceou para fora.