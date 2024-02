Vasco apresenta quarteto de reforços e Mattos quer time na luta por topo de tabela

O Vasco apresentou nesta terça-feira, de forma oficial, quatro reforços para encorpar o elenco visando a temporada 2024. Compõem o pacotão, o goleiro Keiller, o lateral-esquerdo Victor Luís, o volante Pablo Galdames e o atacante Adson. Para o diretor executivo de futebol Alexandre Mattos, as contratações chegam para tornar o elenco mais forte e vai possibilitar uma temporada de novos horizontes. Acostumado a sofrer com o risco do rebaixamento, ele espera ver o clube agora brigando por títulos.

"Eu vim para o Vasco sabendo que há uma nova ordem no futebol, uma SAF, que é uma empresa. E a empresa toca o clube como uma empresa. Obviamente futebol tem algumas particularidades que precisam ser ajustadas com o tempo, principal delas talvez seja a tomada decisão com risco", afirmou.

Do pacote apresentado para a torcida, Adson foi o único que já estreou pelo clube. Ele esteve em campo no clássico diante do Flamengo neste domingo, em jogo que terminou empatado em 0 a 0. O jogador disse estar motivado e falou da emoção de defender a nova camisa contra um rival tão tradicional.

"A sensação de ver a torcida foi muito linda. Emocionante ver a massa cantar o jogo inteiro, ainda mais em um clássico. Estou contente e quero representá-los da melhor maneira dentro do campo", afirmou o jogador que já defendeu o Corinthians.

Chegando em um momento delicado em relação a contusões, ja que o Vasco perdeu Jair e Paulinho por pelo menos oito meses, Galdames disse que decisão teve influência de um companheiro de time: o compatriota Medel.

"Ele foi a primeira pessoa a saber que eu viria para o Vasco. Falou que é um clube fantástico, com muita história, e uma torcida gigante. E na hora eu senti que queria vir e ajudar. Sinto que foi uma decisão 100% certa. Estou muito contente", afirmou Galdames, que vem de três temporadas no Genoa da Itália.

Para Victor Luís, a vinda para o Vasco representa mais uma capitulo importante para a sua carreira. "O que forma um grupo forte é a concorrência diária dos jogadores. Eu cheguei para tentar ajudar o grupo da melhor maneira possível. O Piton é um excelente jogador e vem demonstrando isso. Quero conquistar meu espaço dentro do grupo a cada dia", afirmou o lateral-esquerdo.

Por fim, Keiller chega para fazer sombra a um dos destaques do time. Titular e com uma grande atuação no clássico com o Flamengo, Léo Jardim já é uma referência para o novo reforço. "É muito claro o protagonismo do Léo Jardim. Venho para ajudar e somar na qualidade do elenco no dia a dia. Tenho minhas virtudes e chego para viver um novo ciclo", comentou.