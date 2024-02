Luiz Henrique se emociona em apresentação no Botafogo ao lembrar trajetória

A apresentação de Luiz Henrique no Botafogo, nesta terça-feira, foi cercada de emoção. O principal reforço do time carioca para a temporada, protagonista da contratação mais cara da história do futebol brasileiro, foi às lágrimas ao lembrar das dificuldades enfrentadas por sua família, principalmente no início de sua carreira.

"Um moleque que sai do Vale do Carangola sem saber de nada e hoje está sendo jogador mais caro da história. Isso para mim e para minha família é um orgulho. Sofremos muito, choramos muito, eu me sinto muito orgulhoso por isso...", disse Luiz Henrique, emocionado, ao mencionar o bairro onde foi criado na cidade de Petrópolis (RJ).

"Eu fico emocionado porque eu passei por muito sofrimento na minha vida, chegar aqui para mim é muito orgulho. Trabalho muito, sou dedicado, faço de tudo todos os dias não importa o que estou passando, sempre rindo, nunca estou de cara feia. Tenho orgulho disso", declarou.