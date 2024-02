Mesmo desfalcado, Los Angeles Lakers derruba Boston Celtics fora de casa na NBA

O Los Angeles Lakers entrou em quadra na noite desta quinta-feira sem seus dois principais jogadores. LeBron James e Anthony Davis foram cortados de última hora. Mesmo sem a dupla, o time da Califórnia derrubou o melhor time da temporada regular da NBA, o Boston Celtics, por 114 a 105, no tradicional TD Garden.

O resultado se torna ainda mais surpreendente porque os Celtics vinham de uma campanha incrível diante de sua torcida. A derrota desta quinta foi apenas a terceira no TD Garden nesta temporada. Mas acende o sinal de alerta no candidato ao título da NBA. Os Celtics agora somam três revezes em seus últimos cinco jogos em casa - o time chegou a exibir 20 vitórias consecutivas diante de sua torcida.

LeBron foi desfalque por causa de dores no tornozelo enquanto Anthony Davis foi preservado devido a um desconforto no tendão. Sem a dupla, os Lakers foram liderados por Austin Reaves, cestinha da partida, com 32 pontos. Jaxson Hayes contribuiu com um "double-double" de 16 pontos e 10 rebotes.

"Somos todos jogadores talentosos. E esta foi uma oportunidade de mostrar ao mundo o que você pode fazer. Antes do jogo, nos reunimos e pensamos: 'Olha, o mínimo que podemos fazer é ir lá e jogar o máximo que pudermos e viver com os resultados'", declarou Reaves, de 25 anos.

Os Lakers se destacaram também pelo bom jogo coletivo. Seis jogadores da equipe, incluindo um reserva, chegaram aos dois dígitos em pontuação. Pelos Celtics, Jayson Tatum foi o maior destaque, com 23 pontos. Kristaps Porzingis e Sam Hauser registraram 17 pontos cada.

O resultado marcou a 12ª derrota dos Celtics, que lideram a Conferência Leste e ainda exibem a melhor campanha da temporada até agora, com 37 vitórias. Os Lakers estão em nono lugar na Conferência Oeste, com 25 vitórias e 25 derrotas.

Em Salt Lake City, o Philadelphia 76ers derrotou o Utah Jazz por 127 a 124, mesmo sem Joel Embiid, que sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo - ele será desfalque por ao menos dois jogos. Tyrese Maxey assumiu a responsabilidade e liderou os visitantes com nada menos que 51 pontos. Trata-se da segunda vez nesta temporada em que ele supera os 50 pontos.

Os Sixers chegaram à marca de 30 pontos, com 17 derrotas, na quinta colocação da Conferência Leste. O Jazz é o 10º colocado do Oeste, com retrospecto de 24/26.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

New York Knicks 109 x 105 Indiana Pacers

Boston Celtics 105 x 114 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 101 x 108 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 124 x 127 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers

Washington Wizards x Miami Heat

Atlanta Hawks x Phoenix Suns

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves x Orlando Magic

Houston Rockets x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers