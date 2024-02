Corinthians oficializa acerto e Pedro Raul assina contrato até 2028

A direção do Corinthians oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Pedro Raul, que tem passagens por Botafogo e Vasco e estava no Toluca, do México. O jogador de 27 anos acertou vínculo até 31 de dezembro de 2028. O clube paulista desembolsará US$ 5 milhões, equivalente a R$ 24,6 milhões no câmbio atual, por 100% dos direitos econômicos do atleta.

De acordo com o Corinthians, o valor será pago em quatro parcelas, sendo duas neste ano e duas em 2025. O clube mexicano terá direito a 20% de mais valia em uma futura venda. A multa rescisória é de R$ 300 milhões em caso de negociação com clubes brasileiros e de 100 milhões de euros, para o mercado internacional.

"Estou muito feliz, a expectativa é gigante. É a oportunidade da vida, então, é assim que estou levando desde o meu primeiro dia aqui", disse o Pedro em entrevista à Corinthians TV.

Gaúcho de Porto Alegre, Pedro Raul foi revelado pelo Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Passou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal. E despontou no Brasil pelo Goiás, após passagens discretas por Atlético-GO, Botafogo, Kashiwa Reysol, do Japão, e Juárez, do México. Pelo Goiás, foi o vice-artilheiro do Brasileirão de 2022, com 19 gols.

A visibilidade o levou para o Vasco, onde não conseguiu repetir as atuações decisivas. De lá, rumou para o Toluca na temporada passada. No Corinthians, ele terá sua maior oportunidade na carreira, principalmente em razão da necessidade de um atacante de confiança na equipe de Mano Menezes.

Não por acaso o reforço já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, estando em condições de estrear pelo Corinthians já no domingo, na partida contra o Novorizontino, em casa, pelo Paulistão. Pedro Raul treinará com o grupo nesta sexta-feira.

O atacante, que pode disputar posição com o criticado Yuri Alberto, é o sétimo reforço do Corinthians para a temporada 2024. Antes de Pedro Raul, a nova gestão do clube contratou Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Palacios, Raniele e Rodrigo Garro.