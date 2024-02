Thiago Monteiro fará o primeiro jogo no duelo entre Brasil e Suécia pela Copa Davis

Thiago Monteiro, 119º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), vai abrir o confronto da Copa Davis contra a Suécia nesta sexta-feira, em Helsingborg, diante de Karl Friberg, 364º do mundo. Na sequência, Gustavo Heide (241º do ranking) enfrentará Elias Ymer (160º). As partidas, a partir das 13h (de Brasília), acontecem em quadra dura coberta e valem pela fase de classificação da competição.

"É muito importante para o time ter um jogador mais experiente iniciando o confronto, apesar de ser a segunda vez que o Thiago começa. Geralmente ele sempre faz o segundo jogo", afirmou o capitão do Brasil, Jaime Oncins. "Mas estou muito confiante, todos treinaram muito bem esses dias e estão bem preparados, independente da ordem dos jogos."

Aos 29 anos, Monteiro estreou na Davis em 2016 e acumula 21 partidas no torneio (10 vitórias). A equipe brasileira está desfalcada de seu principal tenista, Thiago Wild (81º do mundo), que sentiu um contusão no pé e pediu dispensa do confronto no mês passado.

No sábado, a programação começa às 9h com a partida de duplas. Rafael Matos (57º no ranking de duplas da ATP) e Felipe Meligeni (662º) enfrentarão Filip Bergevi (143º) e Andre Göransson (67º). Na sequência, Monteiro vai encarar Ymer. Em caso de empate, será disputada mais uma partida de simples entre Heide e Friberg.

"Foi uma opção estratégica colocar o Heide no primeiro dia. O Felipe é uma peça importante com o Rafa, eles formam uma dupla invicta na Davis. Foi uma opção tática da comissão técnica", afirmou Oncins sobre a escalação da equipe. Felipe Meligeni é mais velho (25 anos contra 21), mais experiente (7 partidas, entre simples e duplas na Davis, contra 1) e mais bem colocado no ranking (153º contra 241º) do que Gustavo Heide.

"Estou muito feliz em estar representando o Brasil, jogar pelo seu país é sempre incrível. Sem dúvida, vou dar o meu máximo dentro de quadra, vai ser um jogo muito duro, mas venho treinando muito bem e tem tudo para ser um grande jogo", afirmou Heide, que venceu o chinês Rigele Te, no ano passado, em Florianópolis. O confronto já estava definido e o chinês abandonou o jogo após perder os três primeiros games.