São Bernardo tenta seguir invicto no Paulistão e Inter de Limeira quer desencantar

Em um dos jogos que encerrará as disputas da quarta rodada nesta quinta-feira, o São Bernardo tentará seguir invicto no Campeonato Paulista. Motivado pela vitória por 1 a 0 em cima do Corinthians, a equipe do ABC visita a Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, às 19h, para manter o bom momento. O rival ainda busca a primeira vitória para desencantar no estadual.

Atualmente, o São Bernardo soma sete pontos no Grupo D. Na primeira rodada, venceu o Ituano, por 2 a 0, depois ficou no empate sem gols com o Guarani, em Campinas, antes de vencer o Corinthians, no último final de semana, no ABC Paulista.

Já a Inter de Limeira trabalha para se recuperar. Somou apenas um ponto em três jogos e está na lanterna do Grupo C. Perdeu para Portuguesa e Palmeiras, ambos por 3 a 2, e depois empatou por 0 a 0 com a Ponte Preta.

O técnico Júnior Rocha não terá novos desfalques para escalar a Inter de Limeira, em relação com a formação que entrou em campo contra a Ponte Preta. As baixas seguem sendo o volante João Paulo, que sofreu uma lesão de ligamento no joelho direito e está fora do Paulistão, e o goleiro Zé Carlos, que se recupera de uma lesão no antebraço sofrida contra o Palmeiras.

Por outro lado, o zagueiro Maurício, que cumpriu suspensão na rodada passada pela expulsão contra o Palmeiras, está de volta e será titular. O atacante Rafael Silva, que ficou de fora do duelo contra a Ponte Preta, por conta de um incômodo muscular, também deve reunir condições de atuar. O comandante falou sobre o foco na reabilitação.

"São apenas 12 jogos. Não podemos vacilar tanto em um torneio curto assim. Já se passou um quarto do campeonato. Não dá tempo de chorar muito. Todos os jogos são difíceis. Todos têm poder aquisitivo para montar uma forte equipe. Agora é continuar perseverando. Sabemos que não estamos fazendo partidas ruins. Na minha opinião, estamos no caminho certo de evolução", disse.

O único desfalque confirmado do São Bernardo é o volante Rodrigo Souza, que recebeu o cartão vermelho na rodada passada contra o Corinthians. Wesley Dias e Alan Santos disputam a posição.

O lateral-direito Jeferson, com problemas no tendão do tornozelo esquerdo, segue fora. O meia Vitinho, praticamente recuperado, treina com o grupo, trabalhando fortalecimento e condicionamento físico, podendo surgir como novidade entre os relacionados.

O técnico Márcio Zanardi alertou para as dificuldades que espera encontrar. "Jogo duro. Jogo fora de casa. As equipes comandadas pelo Junior (Rocha, treinador da Inter de Limeira) são sempre equipes de muita qualidade, com jogadores interessantes".

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X SÃO BERNARDO

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; Felipe Albuquerque, Matheus Mancini, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Gustavo Bochecha, Lucas Buchecha e Juninho; Everton Brito (Rafael Silva) e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Pedro Carrerete e Arthur Henrique; Alan Santos (Wesley Dias), Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, Silvinho e Kayke. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, Limeirão, em Limeira (SP).