Rashford volta após balada e multa e marca em empolgante vitória do Manchester United

Após um episódio de indisciplina, o atacante inglês Marcus Rashford voltou ao time do Manchester United e foi um dos destaques na empolgante vitória sobre o Wolverhampton, por 4 a 3, nesta quinta-feira pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, com dois gols nos acréscimos.

Na semana passada, o atacante da seleção inglesa foi flagrado em uma balada na Irlanda do Norte e depois avisou que estava "doente" e não poderia treinar. Rashford foi cortado do jogo contra o Newport no domingo pela Copa da Inglaterra e depois foi multado pelo clube.

O técnico do Manchester United, o holandês Erik ten Hag, defendeu a multa e disse que os jogadores "precisam de disciplina". Com a volta de Rashford, quem perdeu lugar no time foi o brasileiro Anthony, que havia marcado pela primeira vez na temporada na vitória por 4 a 2 sobre o time da quarta divisão da Inglaterra no domingo.

Não demorou muito para Rashford aparecer no jogo. Aos 5 minutos, livre de marcação, ele recebeu passe de Hoejlund na entrada da área e, de pé direito, colocou no canto do goleiro José Sá, do Wolverhampton.

Rashford também participou do segundo gol do United. Ele recebeu a bola pela esquerda, percebeu a passagem de Luke Shaw rumo à linha de fundo e fez o passe. O cruzamento de Shaw foi fechado, a bola passou por entre as pernas do goleiro e sobrou para Hoejlund tocar para o gol, aos 23 minutos.

O Manchester United chegou a marcar mais duas vezes antes do intervalo, mas os gols foram anulados por impedimento. O segundo tempo foi agitado, com o time da casa buscando a reação. Aos 26 minutos, Sarabia diminuiu cobrando pênalti no meio do gol. A infração foi cometida pelo brasileiro Casemiro, que deu um toque no atacante português Pedro Neto e reclamou da marcação.

Logo depois, porém, o Manchester voltou a marcar. Após cobrança de escanteio, o volante McTominay, que havia acabado de entrar no jogo, nem precisou saltar para cabecear para o gol. No mesmo momento que McTominay substituiu Casemiro, Rashford deu lugar a Anthony. Aos 40 minutos, o Wolverhampton diminuiu, com uma finalização de Kilman dentro da área.

Nos 9 minutos de acréscimos dados pela arbitragem, saíram o gol de empate do Wolverhampton, com Pedro Neto completando um contra-ataque aos 49 minutos, e o da vitória do United, com Mainoo finalizando dentro da área, aos 52. A partida terminou com 11 minutos a mais do que o tempo regulamentar.

O Manchester voltou a vencer após dois jogos no Inglês e encostou no West Ham, que nesta quinta mesmo jogando em casa só empatou com o Bournemouth por 1 a 1. O gol do Bournemouth, 12º do Inglês com 26 pontos, foi marcado por Solanke aos 3 minutos de jogo. Foi o 14º gol do atacante que divide o topo da lista de artilheiros com os badalados Haaland, do Manchester City, e Salah, do Liverpool. O West Ham chegou ao empate com Ward-Prowse, de pênalti, no segundo tempo.

Na próxima rodada, o time de Manchester tem um confronto direto com o West Ham, no domingo. A equipe londrina está em sexto lugar com 36 pontos, e o United está uma posição e um ponto atrás. Já o Wolverhampton, 12º do Inglês com 26 pontos, enfrenta o Chelsea, que tem 31 pontos, também no domingo.