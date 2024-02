Novorizontino recebe o Ituano e vai atrás da sua primeira vitória no Paulistão

O Novorizontino não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória nesta quinta-feira, diante do Ituano, às 19h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Os três empates seguidos deixaram o Novorizontino na lanterna do Grupo D. Um novo tropeço pode atrapalhar os planos da classificação às quartas de final. O Ituano tem os mesmos três pontos do adversário desta noite no Grupo A.

Para acabar com o jejum de vitórias, o Novorizontino vai poder contar com o experiente Lucca. Ex-Corinthians, Fluminense e Ponte Preta, o atacante foi regularizado e fica à disposição do técnico Eduardo Baptista, que não tem desfalques por suspensão.

"O jogo contra o Ituano vai ser encarado como uma decisão. É importante buscar nossa primeira vitória, mas com bastante equilíbrio para fazer um campeonato bom e regular. Está tudo dentro dos planos e, agora sim, em casa, trabalhar para encontrar essa primeira vitória", disse o treinador.

A goleada sofrida para o Guarani, por 3 a 0, em Itu, não deixou o técnico Márcio Freitas satisfeito no Ituano. Por isso, mudanças podem acontecer no time titular. Lesionado no jogo contra o Corinthians, o lateral-esquerdo Jonathan Silva é dúvida.

"Vamos sempre buscar a vitória como fizemos no ano passado. O nosso comportamento sempre foi o mesmo. Não será diferente. Falo cada vez mais internamente para que todos possam entender como é nossa identidade", disse Márcio Freitas.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO X ITUANO

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Chico e Reverson; Geovane, Willean Lepo, Marlon e Rômulo; Waguininho e Lucca (Neto Pessoa). Técnico: Eduardo Baptista.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Kauã Richard (Jonathan Silva); José Aldo, Yan Rolin, Eduardo Person e Thonny Anderon; Pablo Diogo e Salatiel. Técnico: Márcio Freitas.

ÁRBITRO - Márcio Mattos dos Santos.

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).