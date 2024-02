Novorizontino bate Ituano em casa e desencanta no Paulistão

Após três empates consecutivos no Campeonato Paulista, o Novorizontino conheceu a primeira vitória ao bater o Ituano por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela quarta rodada, acirrando ainda mais a briga pela classificação dentro do Grupo D.

Apesar do triunfo, o Novorizontino é o lanterna do grupo, com seis pontos, atrás de São Paulo (10), São Bernardo (7) e Botafogo (7). Já o Ituano, que conheceu a sua terceira derrota, tem três, no terceiro lugar do Grupo A. O Santos é o líder com 9, a Portuguesa tem 3, enquanto o Santo André soma 2.

O Novorizontino foi superior ao adversário no primeiro tempo e controlou as ações. Rômulo chegou a ter quatro oportunidades de tirar o zero do marcador, mas acabou desperdiçando todas. Em duas delas, parou em defesas do goleiro Jefferson Paulino, o principal nome do Ituano no duelo.

Apesar de apostar em um meio experiente com Thony Anderson e Jean Pyerre, o Ituano não conseguiu ameaçar e foi facilmente neutralizado pelos donos da casa. O Novorizontino, no entanto, criou a melhor chance aos 39 minutos, quando Neto Pessoa passou por José Aldo e ficou de frente para o gol. Ele tentou por cobertura, mas Jefferson Paulino salvou mais uma.

No segundo tempo, o Novorizontino continuou sufocando o Ituano e conseguiu abrir o placar aos 10 minutos. Raul Prata cruzou, Neto Pessoa ajeitou e Waguininho, na pequena área, se esticou todo para fazer o desvio e mandar a bola no fundo das redes.

O Ituano ficou ainda mais inseguro após sofrer o gol e viu o Novorizontino abrir 2 a 0. Geovane se aproveitou de uma saída errada de Marcel e acertou um bonito chute, no ângulo de Jefferson Paulino, para ampliar o marcador.

O time visitante ainda tentou reagir no fim e chegou a marcar com Claudinho, mas a arbitragem anulou o lance e marcou falta. Com isso, o Novorizontino voltou a crescer e só não fez mais um pois Jefferson Paulino fez uma bela defesa no arremate de Rodolfo.

Na próxima rodada o Novorizontino enfrenta o Corinthians no domingo, às 11h, na Neo Química Arena, em São Paulo. No mesmo dia, às 18h, o Ituano recebe o Botafogo, no Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 ITUANO

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares (Raul Prata), Renato, Chico e Danilo Barcelos; Willean Lepo, Geovane, Marlon (Isaac Gabriel) e Rômulo (Willian Farias); Waguininho (Rodolfo) e Neto Pessoa (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

ITUANO - Jefferson Paulino; João Vialle, Claudinho, Marcel (Léo Duarte) e Marlon; José Aldo (José Carlos), Thonny Anderson (Kauan Richard), Yann Rolim e Jean Pyerre (Eduardo Person); Matheus Maia e Matheus Cadorini (Salatiel). Técnico: Marcinho Freitas.

GOLS - Waguininho, aos 10, e Geovane, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcio Mattos dos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Chico e Geovane (Novorizontino); José Aldo e João Vialle (Ituano).

RENDA - R$ 37.025,00.

PÚBLICO - 1.852 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.