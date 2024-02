Mirassol bate o Guarani com gol no fim, assume liderança, e joga Corinthians para 3º no grupo

Em jogo movimentado e cheio de alternativas, o Mirassol conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao bater o Guarani por 3 a 2. A partida, válida pela quarta rodada do torneio, foi realizada no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Dellatorre marcou dois gols e Paulinho marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo. Bruno Mendes fez os dois Guarani.

Com o resultado, o Guarani soma quatro pontos, na terceira colocação do Grupo B e foi ultrapassado pela rival Ponte Preta, com cinco, que venceu mais cedo a Portuguesa por 2 a 0, em São Paulo.

O Mirassol, que vinha de três empates seguidos, assume a liderança do Grupo C, com seis pontos, beneficiado pelas derrotas de Corinthians e Red Bull Bragantino para, respectivamente, São Paulo e Palmeiras.

A partida começou movimentada e logo aos quatro minutos, o Mirassol abriu o marcador. Após saída errada da defesa do Guarani, Chico Kim acionou Diego Gonçalves que lançou Dellatorre, que de primeira mandou para as redes. O Guarani respondeu logo e empatou aos nove, quando Mayk bateu escanteio pela direita na primeira trave para Bruno Mendes se antecipar e tocar de cabeça para as redes.

O empate deu segurança ao Guarani que passou a jogar melhor e criou algumas chances de gol. O Mirassol começou no ataque no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Negueba exigiu grande defesa de Douglas, que evitou o segundo do visitante.

Mas foi o Guarani que 'achou' o segundo gol, aos 20. Após cobrança de escanteio pela direita e desvio de Derek na primeira trave, a bola sobrou limpa para Bruno Mendes dominar e bater de direita para o gol.

O Mirassol não se entregou e, aos 35, buscou o empate. Rodrigo Ferreira cruzou da direita, Léo Santos vacilou e Dellatorre cabeceou no canto esquerdo de Douglas Borges para marcar. No final, aos 43, saiu o gol da vitória. Ronald Lopes tocou para Paulinho Bóia, que dominou na entrada da área e acertou o ângulo de Douglas Borges.

O Guarani joga pela quinta rodada do Campeonato Paulista no domingo diante do Santos, às 18h, na Vila Belmiro. Já o Mirassol entra em campo um dia antes, no sábado, quando enfrenta o Água Santa, às 18h, em Diadema.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 3 MIRASSOL

GUARANI - Douglas Borges; Heitor (Iago Telles), Léo Santos, Rayan e Mayk; Camacho (Lucas Araújo), Matheus Bueno (Chay) e Anderson Leite (Wenderson); Reinaldo (João Vitor), Bruno Mendes e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Gazal, Luiz Otávio e Warley; Diego Gonçalves (Fernandinho), Danielzinho, Gabriel (Paulinho Bóia) e Chico Kim (Ronald); Negueba (Mário Sérgio) e Dellatorre. Técnico: Mozart.

GOLS - Dellatorre, aos 4 minutos do primeiro tempo e aos 35 minutos do segundo, Bruno Mendes, aos 9 minutos do primeiro tempo e aos 20 minutos do segundo, e Paulinho aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Chay (Guarani).

ÁRBITRO - Raphael Claus.

RENDA - R$ 89.920,00.

PÚBLICO - 4.127 presentes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).